البث الحي
سياسة

فرنسا تعلّق الزيارات السياسية للسعودية بسبب خاشقجي

ولي العهد السعودي (يمين) أثناء زيارته باريس ولقائه الرئيس ماكرون في إبريل/ نيسان الماضي
ولي العهد السعودي (يمين) أثناء زيارته باريس ولقائه الرئيس ماكرون في إبريل/ نيسان الماضي
18/10/2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا.

وأعلن ماكرون أنه ينتظر "توضيحات" حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن ماكرون قال في تصريحات للصحفيين بعد قمة القادة الأوربيين في بروكسل "في ظل الظروف الحالية قررنا تعليق بعض الزيارات، السياسية منها".
  • زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل لن تمضي قدما الآن.
  • لن يؤثر القرار على زيارات الأفراد أو رجال الأعمال.
  • ماكرون قال إنه ناقش القرار مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
  • عندما سئل ماكرون عن مصير ولي العهد محمد بن سلمان وموقعه في البلاط الملكي، قال ماكرون "ليس لي أن أعلق على الأوضاع السياسية الداخلية لأي بلد آخر، ولا الجوانب النفسية أو الأمنية بداخلها".
خلفية:
  • انضمت فرنسا إلى عدد من البلدان والشركات التي قالت إنها ستقاطع الحدث الاقتصادي السعودي وسط تقارير تفيد بأن الصحفي خاشقجي، الذي اتخذ من الولايات المتحدة منفى اختياري له، تعرض لكمين وقتل بداخل القنصلية في إسطنبول من قبل عملاء سعوديين.
  • قال ماكرون الذي زار السعودية العام الماضي، إن وقائع اختفاء خاشقجي "مقلقة للغاية".
  • تأتي هذه التطورات وسط ضغوط واسعة على الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري، وسط أنباء عن قتله داخل القنصلية على يد فريق أرسلته الرياض خصيصا لذلك.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)