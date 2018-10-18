فرنسا تعلّق الزيارات السياسية للسعودية بسبب خاشقجي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا.

وأعلن ماكرون أنه ينتظر "توضيحات" حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن ماكرون قال في تصريحات للصحفيين بعد قمة القادة الأوربيين في بروكسل "في ظل الظروف الحالية قررنا تعليق بعض الزيارات، السياسية منها".

زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل لن تمضي قدما الآن.

لن يؤثر القرار على زيارات الأفراد أو رجال الأعمال.

ماكرون قال إنه ناقش القرار مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

عندما سئل ماكرون عن مصير ولي العهد محمد بن سلمان وموقعه في البلاط الملكي، قال ماكرون "ليس لي أن أعلق على الأوضاع السياسية الداخلية لأي بلد آخر، ولا الجوانب النفسية أو الأمنية بداخلها".

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