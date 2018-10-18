عقوبة شديدة على شاب في تكساس لإحراقه مسجدا

حكم على شاب في الـ26 من العمر، أدين بإحراق مسجد في ولاية تكساس الأمريكية في يناير من العام الماضي، بالسجن لأكثر من 24 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان.

وقالت السلطات الأمريكية إن رجلا أدين بجريمة كراهية تتعلق بإضرام النيران بمسجد في تكساس(الأربعاء) موضحة أن المتهم تصرف بدافع الكراهية والحقد.

تفاصيل الاعتداء على المسجد:

أضرم مارك بيريز (26 عاما) النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا والذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي هيوستن في عام 2017.

اعتبرت منظمات حقوقية إسلامية الجريمة بأنها جزء من موجة متنامية من التعصب تجاه المسلمين في الولايات المتحدة.

أثار إحراق المسجد موجة تضامن دولي ونظمت حملة جمع خلالها أكثر من مليون دولار لإعادة بنائه، قدمها مانحون من أكثر من تسعين دولة، وأعاد المسجد فتح أبوابه في سبتمبر/ أيلول.

وزارة العدل الأمريكية، قالت إن الرجل أدين في يوليو/ تموز بجريمة كراهية بإحراق المركز الإسلامي في فيكتوريا في 28 يناير/كانون الثاني 2017، كما أدين باستخدام النيران لارتكاب جناية اتحادية وحيازة جهاز تدمير غير مسموح به فيما يتعلق بواقعة منفصلة لكن لها صلة بالحادث.

مكتب النائب العام الأمريكي لمنطقة جنوب تكساس، أوضح أن القاضي جون ريني قال أثناء النطق بالحكم إن:" جرائم الكراهية سرطان لمجتمعنا وإنه "يجب عدم التساهل مع هذا السلوك في مجتمعنا".

مساعد وزير العدل بالوكالة جون غور أن قال إن: "من حق الجميع في هذا البلد أن يمارسوا ديانتهم بحرية تامة من غير أن يخشوا العنف، والمتهم أرهب الطائفة المسلمة في فيكتوريا".

إصرار على الاستمرار في الكراهية:

مارك بيريز-26 عاما- أضرم النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا

أعيد بناء المسجد بعد فيض من التبرعات لإعادته إلى ما كان عليه، وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الجاني عندما علم بأن الجالية المسلمة في فيكتوريا جمعت أموالا لإعادة بناء المسجد أبلغ أحد الشهود بأنه سيحرق المسجد مجددا إذا أعيد بناؤه.

وصف شاهد كان مع بيريز ليلة الجريمة، خلال المحاكمة كيف استخدم المدان ولاعة لإشعال أوراق داخل (مركز فيكتوريا الإسلامي) موضحا أن بيريز أحرق المسجد لأنه كان يريد "توجيه رسالة".

شهود آخرون، قالوا خلال المحاكمة إن الجاني غالبا ما كان يتلفظ بشتائم معادية للإسلام.

العميل في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) المكلف القضية إدوارد ميشال، أكد أن "الإدانة اليوم تثبت أنه لن يتم السماح بجرائم الكراهية العرقية"، وفق ما ورد في بيان الوزارة.

المسلمون في أمريكا: