صحيفة تركية: مفاجآت لم تكن في حسبان منفذي عملية استهداف خاشقجي

كشفت صحيفة صباح التركية تفاصيل جديدة حول حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن هناك تفاصيل لم يضعها مخططو عملية استهداف خاشقجي في حسبانهم أنها ستنكشف تباعا لجهات التحقيق.

ووفقا لنظيف كارمان، مدير قسم التحقيقات الاستقصائية بالجريدة، وعبد الرحمن شيمشك، المشرف العام على القسم، فإن هناك تفاصيل جديدة ستغير مجرى التحقيقات وهي:

كاميرات المراقبة:

قالت الشركة المنتجة للكاميرات الموجودة بمنزل القنصل السعودي والذي يشتبه أن تكون جثة خاشقجي قد أحضرت إليه إن هذه الكاميرات تقوم بعمل نسخة احتياطية حتى في حالة إغلاقها، وأضافت الشركة المنتجة أنها ستتعاون مع فريق الأمن التركي بخصوص هذه التسجيلات التي ربما تخرج للعيان قريباً.

كانت السلطات السعودية قد بررت عدم وجود تسجيل مرئي يثبت خروج خاشقجي من القنصلية بالقول إن الكاميرات لم تكن تعمل في ذلك اليوم، وهو الزعم الذي كرره خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن.

حقيبة السفر المفقودة:

يظهر من خلال لقطات الكاميرات أن العقيد ماهر مطرب المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأحد أفراد فريق الاغتيال كان بصحبته حقيبة سفر أثناء خروجه من الفندق، لكن تبين من كاميرات المراقبة أنها لم تكن معه في المطار.

المرآب:

في اليوم السابق للحادثة قام المسؤولون السعوديون بعمل محاكاة ليوم الحادثة، فقد أدخلوا السيارة الفيتو السوداء إلى مرآب بيت القنصل ليروا إن كان سيتسع لها أم لا، ولكن ما غاب عنهم أن هناك كاميرا مراقبة موجودة على مدخل الجراج سجلت لحظات دخولهم وخروجهم، فحتى وإن أغلقوا الكاميرا الخاصة بوحدة الحراسة فإن الأخرى قامت بالتسجيل وهي تابعة للأمن التركي.

ماهر مطرب: