صحيفة تركية: مفاجآت لم تكن في حسبان منفذي عملية استهداف خاشقجي

كشفت صحيفة صباح التركية تفاصيل جديدة حول حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة إن هناك تفاصيل لم يضعها مخططو عملية استهداف خاشقجي في حسبانهم أنها ستنكشف تباعا لجهات التحقيق.
ووفقا لنظيف كارمان، مدير قسم التحقيقات الاستقصائية بالجريدة، وعبد الرحمن شيمشك، المشرف العام على القسم، فإن هناك تفاصيل جديدة ستغير مجرى التحقيقات وهي:
كاميرات المراقبة:
- قالت الشركة المنتجة للكاميرات الموجودة بمنزل القنصل السعودي والذي يشتبه أن تكون جثة خاشقجي قد أحضرت إليه إن هذه الكاميرات تقوم بعمل نسخة احتياطية حتى في حالة إغلاقها، وأضافت الشركة المنتجة أنها ستتعاون مع فريق الأمن التركي بخصوص هذه التسجيلات التي ربما تخرج للعيان قريباً.
- كانت السلطات السعودية قد بررت عدم وجود تسجيل مرئي يثبت خروج خاشقجي من القنصلية بالقول إن الكاميرات لم تكن تعمل في ذلك اليوم، وهو الزعم الذي كرره خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن.
حقيبة السفر المفقودة:
- يظهر من خلال لقطات الكاميرات أن العقيد ماهر مطرب المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأحد أفراد فريق الاغتيال كان بصحبته حقيبة سفر أثناء خروجه من الفندق، لكن تبين من كاميرات المراقبة أنها لم تكن معه في المطار.
المرآب:
- في اليوم السابق للحادثة قام المسؤولون السعوديون بعمل محاكاة ليوم الحادثة، فقد أدخلوا السيارة الفيتو السوداء إلى مرآب بيت القنصل ليروا إن كان سيتسع لها أم لا، ولكن ما غاب عنهم أن هناك كاميرا مراقبة موجودة على مدخل الجراج سجلت لحظات دخولهم وخروجهم، فحتى وإن أغلقوا الكاميرا الخاصة بوحدة الحراسة فإن الأخرى قامت بالتسجيل وهي تابعة للأمن التركي.
ماهر مطرب:
- أظهرت مقاطع مصورة كشفت عنها السلطات التركية وجود ماهر مطرب، العقيد في الاستخبارات السعودية، في قنصلية بلاده بإسطنبول، يوم اختفاء خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن "مطرب" وصل حواجز قنصلية بلاده وخلفه مجموعة من الرجال عند الساعة 9:55 صباحا (6:55 بتوقيت غرينتش) أي قبل نحو 3 ساعات من وصول خاشقجي للقنصلية الساعة 13:14 بتوقيت تركيا.
- تظهر صور أخرى مطرب خارج منزل القنصل السعودي -الذي يبعد نحو 300 متر عن مبنى القنصلية- في الساعة 4:53 مساء.
- لفت نظيف كارمان النظر إلى أن مطرب أثناء خروجه من بيت القنصل للفندق كان يحمل في يديه حقيبة سفر كبيرة لم تكن معه أثناء دخوله وخرج من الفندق في الساعة ١٧:١٥ متجهاً للمطار، ورغم قرب المسافة بين القنصلية ومنزل القنصل إلا أنه جاء بالسيارة الفيتو السوداء مما يشير ربما إلى إحضاره شيئاً ما بداخلها.
- كان بصحبة الفريق الذي غادر في الطائرة المتجهة لدبي في الساعة ١٧:٤٩ بعض من الحقائب لكنها لم يتم تفتيشها لأنه لم يكن يُعرف بعد أن خاشقجي قد اختفى.
- أكد شيمشك أن الطائرة التي وصلت قرابة السادسة مساء جاءت بدون ركاب من الرياض ولم تغلق محركاتها إذ أقلعت بعد ساعة واحدة من وصولها وعليها ماهر مطرب.