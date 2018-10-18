شاهد: وسطاء مصريون يعودون إلى غزة لإجراء محادثات التهدئة

عاد وسطاء مصريون إلى قطاع غزة لاستئناف المباحثات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما قال مسؤولون في حماس.

التفاصيل:

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول في حماس، اشترط عدم الإفصاح عن هويته، أن أربعة مبعوثين من المخابرات المصرية اجتمعوا مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

بعد اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، امتنع جيش الاحتلال عن مزيد من التصعيد اليوم الخميس، وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يمنحون الجانب المصري فرصة لاستعادة الهدوء.

كانت جهود وقف إطلاق النار قد تعثرت الأربعاء بعدما أطلق مسلحون من غزة صاروخا أدى إلى تدمير منزل في جنوب إسرائيل .

ردت إسرائيل بنحو 20 غارة جوية على أهداف في قطاع غزة.

عززت إسرائيل قواتها المدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غزة اليوم الخميس (18 أكتوبر تشرين الأول) في استعراض للقوة .

قالت وكالة رويترز إن مصورها أحصى نحو 60 دبابة وناقلة جند مدرعة في منطقة انتشار القوات قرب الحدود، ووصفها بأنها أكبر عدد من قطع العتاد العسكري يراها منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لن يتسامحوا مع الهجمات الصاروخية أو المحاولات خلال الاحتجاجات لاختراق السياج الحدودي لقطاع غزة الذي يقطنه مليونا شخص .

في قطاع غزة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني قوله إن الوفد المصري على اتصال أيضا مع المسؤولين الإسرائيليين للحد من التوتر الحالي.

وقال المسؤول: "الوضع حساس الغاية. لا أحد يريد حربا" لكنه أكد أن "الفصائل الفلسطينية تصر على مطلب إنهاء الحصار الذي تسبب في خنق الحياة والعمل في غزة".

خلفية:

وينظم الفلسطينيون احتجاجات على امتداد الحدود منذ 30 مارس آذار للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وبحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فروا أو هجروا منها في حرب عام 1948.