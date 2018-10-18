شاهد| ترمب: العواقب على موت خاشقجي ستكون وخيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الخميس) إنه يبدو مؤكدا لديه أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، مؤكدا أن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة.

أبرز تصريحات ترمب في قاعدة أندروز الجوية للصحفيين:

ردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي قد مات "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي". وأضاف "هذا محزن جدا".

يتعين أن تكون العواقب على موت خاشقجي "وخيمة".

نحن ننتظر نتائج التحقيقات، وسوف نحصل عليها قريبا جدا.

بانتظار التفاصيل من "نحو ثلاثة تحقيقات منفصلة حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة" اختفاء خاشقجي.

ردا على سؤال حول العواقب إذا تم ربط زعماء سعوديين باختفاء خاشقجي "حسنا، يتعين أن تكون وخيمة. أعني، هذا شيء سيء، لكن سنرى ما سيحدث".

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر ترمب عن ثقته في تقارير للمخابرات الأمريكية تشير إلى دور سعودي على مستوى رفيع في اغتيال خاشقجي.

أبرز تصريحات ترمب لنيويورك تايمز:

عبر عن ثقته في التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى دور سعودي على مستوى رفيع في اغتيال خاشقجي.

من المبكر بعض الشيء استنباط نتائج قاطعة بخصوص من أمر بقتل خاشقجي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أمس (الأربعاء) إنه طلب من الأتراك التسجيلات الصوتية والمصورة بشأن خاشقجي إن وجدت.

أبرز تصريحات ترمب في لقاء مع شبكة فوكس نيوز:

أعرب عن أمله ألا يكون أفراد من العائلة الحاكمة في السعودية ضالعين في اختفاء خاشقجي.

لا أسعى إلى توفير غطاء للسعوديين في قضية خاشقجي.

طلبت تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت.

ردا عما إذا كانت أمريكا ستبتعد عن السعودية، قال إنه لا يريد القيام بذلك، "وبصراحة لديهم طلبية هائلة، 110 مليارات دولار"، في إشارة إلى صفقة بيع أسلحة أمريكية موعودة للسعودية.

اختفاء جمال خاشقجي: