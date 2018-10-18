شاهد: البحث عن جثة خاشقجي في غابات إسطنبول

قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن الشرطة وفرق البحث الجنائي بدأت عملية البحث عن ما يعتقد أنها بقايا جثة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في غابات إسطنبول.
وتشمل أماكن البحث 3 أماكن توجهت إليها عدد من السيارات التابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي وهي:
- غابات بلغراد الواقعة على أطراف إسطنبول جهة البحر الأسود.
- منطقة بيكنت بإسطنبول.
- مدينة يلوا المجاورة لمدينة إسطنبول.
فرضيات الشرطة التركية:
- قالت صحيفة يني شفق إن الشرطة التركية تعتقد أن حركة سيارات القنصلية الباقية (16 سيارة) كانت تهدف إلى التضليل.
- ترجح مصادر الشرطة أن مصير الجثة يعلمه الضابط السعودي ماهر مطرب الذي يُعتقد أنه منسق عملية الاغتيال.
- قناة "إن تي في" التركية قالت إن قوات الشرطة تعمل على البحث والتدقيق في كاميرات المراقبة الموجودة على مداخل ومخارج الغابة، حيث يعتقد أن إحدى السيارات التي خرجت من القنصلية ذهبت في ذلك الاتجاه.
تفتيش منزل القنصل:
- أنهى المحققون الأتراك في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أعمال البحث والتفتيش داخل منزل القنصل السعودي في إسطنبول بعد نحو تسع ساعات من بدايتها، وخرجوا بمجموعة من الصناديق والأكياس.
- استقدمت الشرطة التركية كلابا بوليسية للمشاركة في التفتيش، كما استعان فريق التحقيق بطائرة مسيرة من أجل التقاط صور للمنزل ومحيطه من الجو.
- أوضح مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزيرة أن "العينات التي عثرنا عليها بمنزل القنصل السعودي متطابقة مع العينات في مبنى القنصلية". وأضاف أن المحققين طلبوا عينات لدم خاشقجي من الولايات المتحدة التي كان يقيم فيها.
- تزامنا مع تفتيش منزل القنصل توجه بعض أعضاء الفريق التركي إلى القنصلية السعودية -التي تبعد عن منزل القنصل نحو 300 متر- لتفتيشها مجددا حيث مكثوا خمس ساعات، بعد أن كانوا قد أجروا جولة تفتيش أولى في القنصلية يوم الإثنين استمرت تسع ساعات.