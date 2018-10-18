شاهد: البحث عن جثة خاشقجي في غابات إسطنبول

قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن الشرطة وفرق البحث الجنائي بدأت عملية البحث عن ما يعتقد أنها بقايا جثة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في غابات إسطنبول.

وتشمل أماكن البحث 3 أماكن توجهت إليها عدد من السيارات التابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي وهي:

غابات بلغراد الواقعة على أطراف إسطنبول جهة البحر الأسود.

منطقة بيكنت بإسطنبول.

مدينة يلوا المجاورة لمدينة إسطنبول.

فرضيات الشرطة التركية:

قالت صحيفة يني شفق إن الشرطة التركية تعتقد أن حركة سيارات القنصلية الباقية (16 سيارة) كانت تهدف إلى التضليل.

ترجح مصادر الشرطة أن مصير الجثة يعلمه الضابط السعودي ماهر مطرب الذي يُعتقد أنه منسق عملية الاغتيال.

قناة "إن تي في" التركية قالت إن قوات الشرطة تعمل على البحث والتدقيق في كاميرات المراقبة الموجودة على مداخل ومخارج الغابة، حيث يعتقد أن إحدى السيارات التي خرجت من القنصلية ذهبت في ذلك الاتجاه.

تفتيش منزل القنصل: