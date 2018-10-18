ترمب يدافع عن اتهامه بتوفير غطاء للرياض في قضية خاشقجي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أن يكون بصدد توفير غطاء لحلفائه السعوديين في قضية الصحفي جمال خاشقجي، إذ يعتقد مسؤولون أتراك أنّه تم قتله بأمر من الرياض.

وأشار ترمب إلى أنه يتوقّع ظهور الحقيقة في هذه قضية خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، "بحلول نهاية الأسبوع".

ترمب والتنظيف الدبلوماسي

ترمب قال ردًّا على سؤال عن اتهامات وجّهتها إليه خصوصًا صحيفة "واشنطن بوست" بأنّه يوفّر غطاء للرياض "كلّا، إطلاقًا. أنا أريد فقط أن أعرف ماذا حصل".

الرئيس الأمريكي أضاف "أنا لا أوفّر غطاءً على الإطلاق"، وتابع "سنعرف (الحقيقة) على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع".

صحيفة "واشنطن بوست" كانت قد اتّهمت ترامب وإدارته الأربعاء بتنفيذ "عملية تنظيف دبلوماسي" لإخراج المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قضية الصحفي المفقود، مطالبة بإجراء تحقيق مستقلّ في ملابسات اختفاء خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لحسابها .

الصحيفة قالت إنّ "السعوديين بصدد إعداد رواية تُحمّل المسؤولية عن مقتل خاشقجي إلى تجاوزات فريق أرسل لاستجوابه. واعتبرت واشنطن بوست أن ترمب مستعد للمساعدة في هذه المؤامرة.

ردًا على سؤال حول ما يعتزم القيام به تجاه الرياض في حال ثبتت مسؤوليتها عن مقتل خاشقجي، قال ترمب "آمل أن نكون في الطرف الأفضل من المعادلة"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى السعودية في حربنا على كل الإرهاب، وفي كلّ ما يحدث في إيران وأماكن أخرى ".

ترمب صرح بأنّه لا يريد التخلي عن السعودية لأن لديهم طلبية هائلة، 110 مليارات دولار في إشارة إلى صفقة بيع أسلحة أمريكية موعودة للمملكة، وهي أكبر طلبية في تاريخ أمريكا من جيش خارجي.

الرئيس الأمريكي تابع "عسى أن تنجح الأمور وسنعرف النتيجة، سنعرف حقيقة الأمر. آمل أن الملك وولي العهد لم يكونا على علم بذلك".

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