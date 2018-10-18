بومبيو: أمهلنا السعودية بضعة أيام للتحقيق في اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أبلغ الرئيس دونالد ترمب بأنه ينبغي منح السعودية بضعة أيام إضافية لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس ترمب لمدة نحو نصف ساعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي حيث أطلع بومبيو الرئيس الأمريكي على نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين والأتراك خلال اليومين الماضيين بشأن قضية خاشقجي الذي اختفى في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

تصريحات بومبيو للصحفيين عقب لقائه مع ترمب:

"أبلغت الرئيس ترمب هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية… حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع" قبل اتخاذ قرار بشأن الرد.

أوضحت للسعوديين "أننا نتعامل مع أمر اختفاء السيد خاشقجي بجدية شديدة".

"أبلغوني أنهم يفهمون أيضا طبيعة خطورة اختفاء السيد خاشقجي. وقد طمأنوني أنهم سيجرون تحقيقا شاملا ومعمقا في جميع الحقائق المحيطة بالسيد خاشقجي وأنهم سيقومون بهذا في وقت مناسب".

"ينبغي أن نمنحهم بضعة أيام إضافية لإكمال" التحقيق كي نحصل على فهم كامل لما حدث "وعندها يمكننا اتخاذ قرارات بشأن إمكانية وجود رد أمريكي على حادثة السيد خاشقجي وطريقة هذا الرد".

تقرير موقع أكسيوس:

تصريحات بومبيو جاءت بعد تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الخميس نقل فيه عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أبلغ ولي العهد السعودي أن لديه 72 ساعة للانتهاء من تحقيقاته في مقتل الصحفي جمال خاشقي وإلا فإنه سيخاطربمكانة بلاده على المسرح الدولي.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن المسؤول الذي وصفه بأنه على اطلاع بالمحادثات التي جرت بين بومبيو وبن سلمان في الرياض الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي قال لولي العهد السعودي إن عليه أن يحتوي الموقف، مؤكدا أن الوقت محدود نظرا لتصاعد الضغوط الدولية على واشنطن.

أشار الموقع الي ان تلك اللهجة الحاسمة في التعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأتي في الوقت الذي يُتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه خفف لهجته تجاه السعوديين خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالمسؤولية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

قال موقع أكسيوس إنه رغم الصور التي أظهرت بومبيو وابن سلمان وهما يبتسمان، فإن المحادثات بينهما كانت متوترة.

نقلت "شبكة سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن بومبيو أوضح لابن سلمان أنه "على السعوديين إجراء تحقيقاتهم بسرعة كبيرة"، وأنه إذا لم تقم السعودية بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء خاشقجي فسوف يتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك بسبب الضغوط العالمية.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى الرياض الثلاثاء حيث اجتمع مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان لبحث واقعة اختفاء خاشقجي، ثم أعلنت الولايات المتحدة أن ولي العهد وافق على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الاختفاء، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن الرياض ستقر بمقتله خلال استجواب سار على نحو خاطئ.

من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأمريكية باتوا مقتنعين بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان له دور في "مقتل" خاشقجي.

قال موقع أكسيوس إنه من المرجح أن يجد محمد بن سلمان كبش فداء للعملية، ويزعم أنها مسألة إخفاء خاشقجي تمت بدون علمه، وذلك في ظل الإشارات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي بأنه مستعد لقبول النفي السعودي.

خلفية:

اختفى خاشقجي – الذي يقيم بالولايات المتحدة- عقب دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتتواتر الأدلة التي سربتها مصادر مطلعة في تركيا للإعلام على مقتل خاشقجي داخل مكتب القنصل السعودي محمد العتيبي.