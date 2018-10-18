بومبيو: أمهلنا السعودية بضعة أيام للتحقيق في اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أبلغ الرئيس دونالد ترمب بأنه ينبغي منح السعودية بضعة أيام إضافية لإنجاز تحقيقها في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
اجتمع وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس ترمب لمدة نحو نصف ساعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي حيث أطلع بومبيو الرئيس الأمريكي على نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين والأتراك خلال اليومين الماضيين بشأن قضية خاشقجي الذي اختفى في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.
تصريحات بومبيو جاءت بعد تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الخميس نقل فيه عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أبلغ ولي العهد السعودي أن لديه 72 ساعة للانتهاء من تحقيقاته في مقتل الصحفي جمال خاشقي وإلا فإنه سيخاطربمكانة بلاده على المسرح الدولي.
اختفى خاشقجي – الذي يقيم بالولايات المتحدة- عقب دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتتواتر الأدلة التي سربتها مصادر مطلعة في تركيا للإعلام على مقتل خاشقجي داخل مكتب القنصل السعودي محمد العتيبي.