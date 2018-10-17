وزير الخارجية الألماني يرجئ قرارا بشأن زيارة السعودية

قال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" إنه سيرجئ قرارا بشأن المضي قدما في زيارة مزمعة للسعودية حتى تقدم الرياض إجابات أكثر وضوحا عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

أوضح ماس قائلا:" إن الزيارة التي كانت ضمن مسعى لتحسين العلاقات المتوترة مع المملكة ليس لها معنى وسط المخاوف بشأن مصير خاشقجي".

وزير الخارجية الألماني، قال خلال مؤتمر صحفي في برلين:"كانت هناك زيارة مزمعة في إطار الحوار مع السعودية. سنتروى في الأمر الآن… يعتزم الجانب السعودي تقديم بيان بشأن المسألة، وسنعتمد على هذا القرار في تحديد ما إذا كانت الزيارة مناسبة في الوقت الراهن".

الموقف الأوربي: