نائب أمريكي يتقدم بمشروع قانون لحظر بيع الأسلحة للسعودية

قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيم ماكغفرن إنه تقدم بمشروع قانون إلى المجلس لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

كتب ماكغفرن، عضو مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس، على حسابه على تويتر: "قدمت رسميا مشروع قانون إلى المجلس يحظر بيع الأسلحة أو إرسال المساعدات العسكرية إلى السعودية حتى يثبت وزير الخارجية مايك بومبيو أن الحكومة السعودية لم تعط أوامر أو توجيهات تتعلق باختفاء أو مقتل خاشقجي".

قالت وكالة الأناضول إن 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي وعضوين جمهوريين يدعمون مشروع القانون، الذي لم يكشف عن محتواه.

يحتاج مشروع القانون المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية إلى دعم الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية، كي يتم التصويت عليه وإقراره من قبل اللجنة نفسها ومن ثم مجلس النواب.

#NEWS: I have officially introduced legislation in the House to ban all military sales & aid to #SaudiArabia unless @SecPompeo certifies the Saudi Government did not order or direct #JamalKhashoggi disappearance or killing. Read more: https://t.co/VUuSE8w6SS — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) October 17, 2018

انتقادات ومطالب في الكونغرس:

انتقد أعضاء من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب، موقف الإدارة وشدّدوا على ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، واتخاذ تدابير ضد الحكومة السعودية إذا تطلب الأمر.

تساءلت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن عن الثمن الذي تلقاه الرئيس ترمب من السعودية حتى يصبح أحد أبواقها.

كتبت وارن على تويتر: "ما الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق الملك السعودي؟ يجب على ترمب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك".

طالب العضو البارز في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام: "ولي العهد السعودي بالرحيل عن منصبه لأنه قوة تدمير، وأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

تعهد غراهام بعدم التعامل مرة أخرى مع السعودية مادام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منصبه.

موقف ترمب: