نائب أمريكي يتقدم بمشروع قانون لحظر بيع الأسلحة للسعودية

قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيم ماكغفرن إنه تقدم بمشروع قانون إلى المجلس لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

#NEWS: I have officially introduced legislation in the House to ban all military sales & aid to #SaudiArabia unless @SecPompeo certifies the Saudi Government did not order or direct #JamalKhashoggi disappearance or killing. Read more: https://t.co/VUuSE8w6SS

