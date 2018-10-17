مديرة صندوق النقد الدولي تنسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي

قال صندوق النقد الدولي في بيان، الثلاثاء، إن كريستين لاغارد مديرة الصندوق أرجأت زيارة كانت مقررة للشرق الأوسط وكانت تشمل الرياض لحضور مؤتمر استثماري.

التفاصيل:

متحدث باسم الصندوق قال في بيان مقتضب، دون الإفصاح عن سبب القرار "تأجلت زيارة مديرة الصندوق المقررة سلفًا إلى منطقة الشرق الأوسط"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

مديرة صندوق النقد الدولي كانت قد قالت في مؤتمر صحفي، السبت، في إندونيسيا إنها لا تعتزم تغيير خطط سفرها لكنها تشعر "بالفزع" من التقارير الإعلامية عن الاختفاء "المروّع" للصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول .

كريستين أضافت في ذلك اليوم "حقوق الإنسان وحرية الإعلام هما أمران أساسيان، لقد تم تداول أمور مروعة، لكن يجب أن أتابع أعمال صندوق النقد الدولي في كل أنحاء العالم".

كان مقررًا أن تشارك مديرة الصندوق في مؤتمر حول الاستثمارات في الرياض قاطعه العديد من المدعوين وذلك منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

"مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروفة أيضًا بـ"دافوس الصحراء"، يستضيفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرياض من يوم 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري كجزء من مشروع "رؤية 2030".

انسحابات متوالية

شركة غوغل العملاقة التابعة لألفابت، انضمت الإثنين، إلى شركات أعلنت أنها لن تحضر مؤتمرًا للاستثمار ينعقد في السعودية هذا الشهر، إثر اختفاء خاشقجي.

متحدثة باسم بنك "اتش.اس.بي.سي" قالت لرويترز، الثلاثاء، إن الرئيس التنفيذي للبنك جون فلينت لن يحضر أيضًا المؤتمر، كما أعلن تيجاني تيام الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، عدم مشاركته في المؤتمر السعودي .

مؤسسات إعلامية أمريكية وبريطانية أعلنت كذلك مقاطعتها لمؤتمر الاستثمار السعودي احتجاجًا على اختفاء خاشقجي، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وشبكة "سي إن بي سي"، وصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ووكالة "بلومبرغ"، وكذلك صحيفة "نيويورك تايمز ".

رئيسة تحرير صحيفة "ذي إيكونوميست" زاني مينتون بيدوس، والمذيع الأمريكي في شبكة "سي إن بي سي" أندرو روس سوركين، لن يشاركا في المؤتمر، أيضًا انسحب ناشر صحيفة "لوس أنجليس تايمز ".

شركة أوبر الأمريكية أعلنت انسحابها، وأيضًا الرئيس التنفيذي في شركة "فياكوم" بوب باكيش، أعلن أنه لن يشارك في المؤتمر السعودي، وكذلك الملياردير ستيف كيس، أحد مؤسسي (إيه.أو.إل) .

البنك الدولي أعلن عدم مشاركته في المؤتمر، وكذلك الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان" جيمس ديمون، ورئيس مجموعة "فورد" بيل فورد عَدَلا عن المشاركة في المؤتمر السعودي .

صحفيون وناشطون عرب أطلقوا حملة على تويتر، لدعوة جميع المؤسسات الراعية والمتحدثين والضيوف للانسحاب ومقاطعة مؤتمر الاستثمار، تضامنًا مع خاشقجي، ودشنوا لأجل ذلك هاشتاج .#stopfii

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