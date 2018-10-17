مجموعة السبع تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة في تورونتو بكندا، بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي عقب دخول قنصلية بلاده بإسطنبول.
بيان مجموعة السبع:
- دعت مجموعة السبع في البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، السعودية إلى إجراء تحقيق دقيق وموثوق وشفاف وسريع حول مصير خاشقجي.
- المجموعة أعربت عن بالغ قلقها حيال اختفاء خاشقجي، لكنها في الوقت ذاته أشادت بالتعاون التركي السعودي بخصوص القضية.
- وزراء خارجية الدول الصناعية السبع وممثل الاتحاد الأوربي، أعربوا في بيان مشترك إنهم "قلقون للغاية" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- الوزراء شددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي، وإلى إجراء تحقيق دقيق وذا مصداقية وشفاف وفوري من قبل السعودية".
- مجموعة السبع تضم، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
- أكدت المجموعة على التزام الدول السبع بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحافة الحرة.
تأثير اختفاء خاشقجي:
- انسحب رؤساء تنفيذيون لبعض من أكبر البنوك والشركات المالية الأوربية من مؤتمر استثمار على مستوى عال من المقرر انعقاده في السعودية، لينضموا بذلك إلى العديد من رؤساء الشركات الذين أحجموا عن حضور المؤتمر في ظل مخاوف واسعة النطاق بشأن مصير الصحفي خاشقجي.
- يأتي ذلك في أعقاب انسحابات في وقت سابق من جانب مسؤولين تنفيذيين ماليين أمريكيين كبار، من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورغان، ووسط ضغوط دولية متنامية على السعودية بشأن اختفاء خاشقجي.
- اختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
- قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية لم تكن تسجل وقت دخول خاشقجي.
- وافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
- أصدرت أسرة خاشقجي، أمس الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مقتله بعد دخوله القنصلية.
- طالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما أعربت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.