مجموعة السبع تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة في تورونتو بكندا، بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي عقب دخول قنصلية بلاده بإسطنبول.

بيان مجموعة السبع:

دعت مجموعة السبع في البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماعها مساء الثلاثاء، السعودية إلى إجراء تحقيق دقيق وموثوق وشفاف وسريع حول مصير خاشقجي.

المجموعة أعربت عن بالغ قلقها حيال اختفاء خاشقجي، لكنها في الوقت ذاته أشادت بالتعاون التركي السعودي بخصوص القضية.

وزراء خارجية الدول الصناعية السبع وممثل الاتحاد الأوربي، أعربوا في بيان مشترك إنهم "قلقون للغاية" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الوزراء شددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي، وإلى إجراء تحقيق دقيق وذا مصداقية وشفاف وفوري من قبل السعودية".

مجموعة السبع تضم، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

أكدت المجموعة على التزام الدول السبع بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحافة الحرة.

تأثير اختفاء خاشقجي: