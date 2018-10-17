ماي: نتابع مع الإمارات قضية سجن أكاديمي بريطاني

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن وزير الخارجية جيريمي هانت أثار قضية احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات مع السلطات هناك.
التفاصيل:
- قالت ماي للبرلمان إن "وزير الخارجية شخصيا أثار المسألة" مع المسؤولين الإماراتيين.
- أضافت ماي أن "مسؤولين من وزارة الخارجية أثاروا القضية مع الإماراتيين على أعلى المستويات".
- أشارت ماي إلى ان المسؤولين "يقدمون المساندة للسيد (ماثيو) هيدجز وأسرته".
معلومات أساسية:
- قالت دانيلا تيغادا، زوجة ماثيو هيدجز، إن السلطات ألقت القبض عليه في الخامس من مايو/ أيار بمطار دبي بعد زيارة لأسبوعين ووضعته في حبس انفرادي منذ ذلك الحين.
- مثل هيدجز، وهو طالب دكتوراه بجامعة درم البريطانية، أمام محكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل أيام وهي ثاني جلسة هذا الشهر لكن لم يتم توجيه أي اتهامات له.
- أوضحت زوجته أنه جرى إبلاغها باستئناف محاكمة هيدجز (31 عاما) في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- قالت دانيلا "كان "مات" في الإمارات لإعداد بحث أكاديمي ضمن رسالته للحصول على درجة الدكتوراه. ومنذ اعتقاله في الخامس من مايو/ أيار لم يسمح له سوى بزيارتين قنصليتين وهو ما يعد انتهاكا مباشرا لحقوقه".
- وجه النائب العام في الإمارات تهمة التجسس إلى هيدجز بعد خمسة أشهر من القبض عليه في نهاية رحلة دراسية، واتهم النائب العام هيدجز بـ"السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".
- قال بيان صادر عن الحكومة الإماراتية إن المحققين جمعوا أدلة من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهيدجز فضلا عن معلومات مخابراتية من أجهزة الأمن الإماراتية.
- أضاف البيان أن"المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية".
- بحسب موقع جامعة درم، يدرس هيدجز للحصول على درجة الدكتوراه في كلية العلاقات الحكومية والدولية وتتضمن مجالات بحثه العلاقات المدنية العسكرية والاقتصاد السياسي وشؤون القبائل.
- شارك هيدجز العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.