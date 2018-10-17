ماي: نتابع مع الإمارات قضية سجن أكاديمي بريطاني

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن وزير الخارجية جيريمي هانت أثار قضية احتجاز أكاديمي بريطاني في الإمارات مع السلطات هناك.

التفاصيل:

قالت ماي للبرلمان إن "وزير الخارجية شخصيا أثار المسألة" مع المسؤولين الإماراتيين.

أضافت ماي أن "مسؤولين من وزارة الخارجية أثاروا القضية مع الإماراتيين على أعلى المستويات".

أشارت ماي إلى ان المسؤولين "يقدمون المساندة للسيد (ماثيو) هيدجز وأسرته".

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