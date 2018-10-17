صحيفة تركية| القنصل السعوي لفريق الاغتيال: ستوقعونني في ورطة

قالت صحيفة "يني شفق" التركية، الأربعاء، إنها توصلت إلى تسجيلات صوتية جديدة تكشف عن تفاصيل مرعبة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وبحضور القنصل.

تسجيلات مرعبة:

صحيفة "يني شفق" أفادت بأن خاشقجي تعرّض للتعذيب قبل أن يقطع رأسه داخل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مؤكدة أنها تستند في معلوماتها إلى الاستماع لتسجيلات صوتية .

الصحيفة التركية أشارت إلى أنه تم تعذيب خاشقجي خلال استجوابه عبر قطع أصابعه، موضحة أنها تملك عدة تسجيلات صوتية تثبت ذلك، لافتة إلى أنه بعد التعذيب تم قطع رأسه.

"يني شفق" أوضحت أنه في أحد التسجيلات يمكن سماع القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي الذي فرّ الثلاثاء إلى الرياض بعد أن كان منزله على وشك الخضوع لتفتيش من قبل فريق التحقيق التركي، وهو يطلب من "فريق القتل" خلال تعذيب وتقطيع خاشقجي عدم إيقاعه في ورطة.

وفقا للتسجيل فقد قال العتيبي لـ"فريق الاغتيال": "افعلوا ذلك في الخارج. ستصبّون البلاء فوق رأسي بسبب هذا"، ويمكن سماع شخص آخر يرد على العتيبي "إذا أردت أن تصل إلى السعودية وأنت على قيد الحياة وتريد العيش هناك، فالزم الصمت!"

أبرز التسجيلات:

"يني شفق" لم تحدد كيف تمت التسجيلات أو كيف حصلت عليها، لكنها المرة الأولى التي تقول فيها وسيلة إعلام تركية إنها استمعت إلى تسجيلات في قضية اختفاء خاشقجي.

صحيفة "واشنطن بوست"، التي كان خاشقجي أحد كتابها، نقلت سابقًا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك لم تكشف أسماءهم أن تسجيلات مرئية وأخرى صوتية تثبت أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وتم بتر أعضائه.

شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلت أيضًا عن مصادر أمنية تركية، أن خاشقجي تم قتله وتقطيع جثته، لإخراجها من داخل القنصلية، كما نقلت عن مصدرين قولهما إن السعوديين يعّدون تقريرًا ينص على أن وفاة خاشقجي جاءت نتيجة عملية استجواب جرت بشكل خاطئ.

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