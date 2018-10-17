شاهد| ترمب: السعودية زبون كبير.. وطلبت تسجيلات من تركيا بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء إنه لا يحاول توفيرغطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أكد أن السعودية زبون مهم للسلاح الأمريكي.

وكان ترمب قد حذر الثلاثاء من افتراض أن القادة السعوديين مدانون في القضية إلى أن تثبت براءتهم.

أبرز تصريحات ترمب:

السعودية حليف مهم وزبون كبير لسلاحنا ولكني أبحث عن الحقيقة بشأن خاشقجي.

طلبت تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت.

لا أريد التخلي عن السعودية ونحتاجها في الحرب ضد الإرهاب.

لماذا نتنازل عن صفقة مع السعودية لشراء سلاح أمريكي بقيمة 110 مليار دولار؟

سأعرف ما حدث للصحفي المختفي بنهاية الأسبوع على الأرجح.

تصريحات سابقة:

كان ترمب قد صرح (الأربعاء) على قناة فوكس بيزنس نت وورك أنه لا يريد الابتعاد عن السعودية رغم المخاوف القائمة المتعلقة باختفاء خاشقجي.

ترمب قال: "نأمل في حل الأمر. أن نكتشف ما حدث. سنعرف الحقيقة". وأضاف "آمل ألا يكون الملك وولي العهد على علم بشأنه. هذا عامل كبير بالنسبة لي".

ترمب رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبتعد عن حليفتها في منطقة الخليج قائلا "لا أريد ذلك".

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