شاهد: بوتين يصطحب السيسي في جولة على حلبة سباق سيارات

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في جولة على مضمار حلبة سوتشي أوتودروم الخاصة بسباقات فورمولا 1.

واستعرض الرئيس الروسي قبل بدء الجولة سيارة ليموزين صنعتها شركة السيارات الفاخرة الروسية أوروس، قبل أن ينطلق بها بوتين بسرعة عالية على مضمار الحلبة وبجواره السيسي.

وبدأ تطوير هذا الطراز عام 2012، وتم إطلاقه في معرض موسكو للسيارات في أغسطس/ آب الماضي، وبدا على الطراز التأثر بكل من رولز رويس ومرسيدس في تصميمه.

واستخدم بوتين نسخة مكبرة من هذا الطراز خلال حفل تنصيبه في مايو/ أيار الماضي، ولكن في هذه المناسبة قرر أن يقود السيارة بنفسه وبجانبه الرئيس المصري.