سيناتور أمريكية: ما الثمن الذي تلقاه ترمب ليصبح بوقًا للسعودية؟

تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن الأربعاء عن الثمن الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من السعودية حتى يصبح أحد أبواقها.

وغردت وارن، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" لقد أنقذ السعوديون مشاريع ترمب التجارية الفاشلة لسنوات.. كم تلقى من المال؟

ما هو الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق الملك السعودي؟ يجب على ترمب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك".

السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن

تغريدة وارن جاءت ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الثلاثاء انتقد خلالها ما اعتبره تسرعا في توجيه اتهامات للسعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ترمب، قال في مقابلة مع (أسوشيتد برس):"ها نحن نعود مجددا كما علم إلى (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك، وأنا لا أحب ذلك.

الرئيس الأمريكي، أدلى كذلك بتصريحات أخرى لقناة (فوكس) الأمريكية، قال فيها: "موقفي من حادثة خاشقجي مرتبط بما إذا كان الملك سلمان، وولي عهده على علم بالموضوع أم لا.. فإذا كانا على علم بذلك فهذا أمر سئ للغاية".

تخوض وارن معارك لفظية كثيرة مع ترمب، باعتبارها من أشد المنتقدين له، كان آخرها ما عُرف بـمعركة الـ" DNA " .. إذ عرض ترمب، في يوليو/تموز الماضي، التبرع بمليون دولار للمنظمة الخيرية التي تفضلها وارن حال أثبت تحليل الخاص بها أن أصولها أمريكية.

" إذ عرض ترمب، في يوليو/تموز الماضي، التبرع بمليون دولار للمنظمة الخيرية التي تفضلها وارن حال أثبت تحليل الخاص بها أن أصولها أمريكية. السيناتور الديمقراطية وارن، ردت بالكشف عن تحليل" DNA " قالت إنه يقدم دليلا قويا على أنها من أصول أمريكية تعود لما بين 6 و10 أجيال.

تغريدة السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بخصوص ترمب

اختفاء خاشقجي أثار ردود فعل دولية: