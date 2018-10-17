سيناتور أمريكية: ما الثمن الذي تلقاه ترمب ليصبح بوقًا للسعودية؟
17/10/2018
تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن الأربعاء عن الثمن الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من السعودية حتى يصبح أحد أبواقها.
وغردت وارن، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" لقد أنقذ السعوديون مشاريع ترمب التجارية الفاشلة لسنوات.. كم تلقى من المال؟
ما هو الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق الملك السعودي؟ يجب على ترمب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك".
تغريدة وارن جاءت ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الثلاثاء انتقد خلالها ما اعتبره تسرعا في توجيه اتهامات للسعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
ترمب، قال في مقابلة مع (أسوشيتد برس):"ها نحن نعود مجددا كما علم إلى (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك، وأنا لا أحب ذلك.
الرئيس الأمريكي، أدلى كذلك بتصريحات أخرى لقناة (فوكس) الأمريكية، قال فيها: "موقفي من حادثة خاشقجي مرتبط بما إذا كان الملك سلمان، وولي عهده على علم بالموضوع أم لا.. فإذا كانا على علم بذلك فهذا أمر سئ للغاية".
تخوض وارن معارك لفظية كثيرة مع ترمب، باعتبارها من أشد المنتقدين له، كان آخرها ما عُرف بـمعركة الـ"DNA".. إذ عرض ترمب، في يوليو/تموز الماضي، التبرع بمليون دولار للمنظمة الخيرية التي تفضلها وارن حال أثبت تحليل الخاص بها أن أصولها أمريكية.
السيناتور الديمقراطية وارن، ردت بالكشف عن تحليل"DNA " قالت إنه يقدم دليلا قويا على أنها من أصول أمريكية تعود لما بين 6 و10 أجيال.
اختفاء خاشقجي أثار ردود فعل دولية:
اختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، وأثار ذلك الكثير من ردود الفعل الدولية التي طالبت السعودية بالكشف عن مصير الصحفي.
طالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي.
أسرة خاشقجي، أصدرت أمس الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مقتله بعد دخوله القنصلية على يد مجموعة سعودية وصلت إلى إسطنبول في نفس اليوم الذي اختفى فيه.
صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية ذكرت أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا مسؤولين أمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال (الثلاثاء) أنه ليس لديه مصالح مالية مع السعودية وأوضح في تغريده عبر تويتر كتب ترمب : "ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية أو مع روسيا، وأي اقتراح يقول العكس فهو عبارة عن أخبار كاذبة".
موقف ترمب يأتي ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن لديه "مصالح مالية" مع المملكة، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول اختفاء خاشقجي.