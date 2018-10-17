رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي في واشنطن

التقى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي غادي حيزنقوت، مع نظيره السعودي فياض الرويلي على هامش مؤتمر لقادة الجيوش المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

التفاصيل:

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء عن بيان للجيش الإسرائيلي صدر الليلة الماضية (مساء الثلاثاء) أن المسؤول العسكري الإسرائيلي التقي أيضا نظراء له من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأجنبية والعربية التي لم يحددها البيان.

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ونظيره السعودي ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها "التهديد الإيراني وسبل التصدي له"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد اللقاء العلني الأول بين مسؤولين عسكريين وسعوديين على مستوي عال، بينما يعد الثاني علي التوالي الذي يحضره حيزنقوت والرويلي في واشنطن بعد لقاء في نوفمبر من العام 2017 الماضي.

كان حيزنقوت أدلى في نوفمبر من العام الماضي بتصريح غير مسبوق لصحيفة (إيلاف) الاليكترونية السعودية التي تصدر من لندن، أعرب فيه عن استعداد تل أبيب لمشاركة الرياض في المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإيران، مؤكدا أن ما سمعه من السعوديين بخصوص التوسع الإيراني في المنطقة يتطابق مع ما وصفه بالمخاوف الإسرائيلية تجاه إيران.

نوهت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت صورا لحيزنقوت وهو جالس علي نفس مائدة العشاء بجوار نظيره المصري الجنرال محمد فريد والأردني الجنرال محمد عبد الحليم فريحات والبحريني اللواء دياب بن صقر النعيمي.

خلفيات: