دي ميستورا يستقيل من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة في سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن إنه يعتزم الاستقالة من منصبه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قال دي ميستورا إنه سيستقيل من منصبه لأسباب شخصية، لكنه سيستغل الشهر الأخير له في السعي من أجل تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري.

من يخلفه في المنصب؟

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن هناك عددا من المرشحين الذين يحتمل أن يشغلوا المنصب خلفا لدي ميستورا وأبرزهم:

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيش.

وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة.

مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

سفير النرويج إلى الصين جير بيدرسون.

لجنة الدستور:

قال دي ميستورا أمام مجلس الأمن إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب منه "التحقق بشكل حاسم" من إمكانية تشكيل لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية.

أوضح دي ميستورا أن تشكيل اللجنة تأخر، مشيرا إلى أنه يأمل في الحصول على موافقة دمشق على قائمة "شاملة وجديرة بالثقة" عندما يزورها الأسبوع القادم.

قال دي ميستورا مخاطبا مجلس الأمن: "إذا توفرت الإرادة السياسية، فلا يوجد ما يبرر عدم انعقاد اللجنة الدستورية في نوفمبر".

اتفق المشاركون في مؤتمر السلام بشأن سوريا، الذي عقد في روسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصا، تختار الحكومة الثلث وجماعات المعارضة الثلث على أن تختار الأمم المتحدة الثلث الباقي.

خلفية: