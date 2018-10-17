تفتيش منزل القنصل السعودي وسط معلومات عن منسق عملية خاشقجي
17/10/2018
وصلت اليوم الأربعاء أعداد كبيرة من فريق التحقيق التركي إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي لتفتيشه في إطار التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتضمن فريق التفتيش التركي قوات أمنية كبيرة متخصصة بالبحث الجنائي ومكافحة الإرهاب معززة بمختبرات ومواد كيميائية وأجهزة متطورة حساسة.
وبدا أن الفريق التركي المخصص لتفتيش منزل القنصل السعودي أكبر بكثير من الفريق الذي قام بتفتيش القنصلية السعودية يوم الإثنين.
وقال مراسل الجزيرة عمر خشرم إن ذلك يمثل إشارة على الأهمية التي يعول عليها فريق التحقيق التركي في إيجاد أدلة تدعم تعرض خاشقجي للقتل أو العثور على جثته أو أجزاء منها، وخصوصا أن القنصل قد غادر البلاد إلى السعودية قبل بدء عملية التفتيش.
مصادر تركية للجزيرة بشأن منسق عملية خاشقجي:
ماهر مطرب المقرب من ولي العهد السعودي هو منسق عملية قتل خاشقجي.
تم استئجار الطائرتين الخاصتين باسم ماهر مطرب المقرب من محمد بن سلمان.
مطرب أجرى 19 اتصالا يوم قتل خاشقجي منها 4 بمكتب سكرتير محمد بن سلمان.
نيويورك تايمز
صحيفة نيويورك تايمز نشرت صورا لمطرب تظهر مرافقته لوليّ العهد خلال زيارته للولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي، وكذلك زيارتيه لمدريد وباريس في أبريل/ نيسان الماضي، كما نشرت السلطات التركية صورة له لدى وصوله إلى مطار إسطنبول.
مطرب كان دبلوماسيا بسفارة السعودية في لندن عام 2007 وفق سجلات دبلوماسية بريطانية.
ثلاثة آخرون من المشتبه بهم هم: عبد العزيز محمد الحساوي، وثائر غالب الحربي، ومحمد سعد الزهراني، مرتبطون بأجهزة أمن ولي العهد السعودي البالغ من العمر 33 عاما، حسب شهود أو مصادر أخرى.
صحيفة "واشنطن بوست" أكدت أن 11 على الأقل من السعوديين الـ15 لديهم علاقات مع أجهزة الأمن السعودية.