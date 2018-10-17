تفتيش منزل القنصل السعودي وسط معلومات عن منسق عملية خاشقجي

وصلت اليوم الأربعاء أعداد كبيرة من فريق التحقيق التركي إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي لتفتيشه في إطار التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتضمن فريق التفتيش التركي قوات أمنية كبيرة متخصصة بالبحث الجنائي ومكافحة الإرهاب معززة بمختبرات ومواد كيميائية وأجهزة متطورة حساسة.

وبدا أن الفريق التركي المخصص لتفتيش منزل القنصل السعودي أكبر بكثير من الفريق الذي قام بتفتيش القنصلية السعودية يوم الإثنين.

وقال مراسل الجزيرة عمر خشرم إن ذلك يمثل إشارة على الأهمية التي يعول عليها فريق التحقيق التركي في إيجاد أدلة تدعم تعرض خاشقجي للقتل أو العثور على جثته أو أجزاء منها، وخصوصا أن القنصل قد غادر البلاد إلى السعودية قبل بدء عملية التفتيش.

مصادر تركية للجزيرة بشأن منسق عملية خاشقجي:

ماهر مطرب المقرب من ولي العهد السعودي هو منسق عملية قتل خاشقجي.

تم استئجار الطائرتين الخاصتين باسم ماهر مطرب المقرب من محمد بن سلمان.

مطرب أجرى 19 اتصالا يوم قتل خاشقجي منها 4 بمكتب سكرتير محمد بن سلمان.

نيويورك تايمز