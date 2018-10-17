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بومبيو يناقش مع أردوغان قضية اختفاء خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
17/10/2018

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مزاعم قتله في قنصليه بلاده في إسطنبول.

التفاصيل:
  • قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بومبيو سيقدم لأنقرة معلومات عن القضية بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، بعد دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول للحصول على وثائق لزواجه.
  • لم يورد تشاووش أوغلو تفاصيل بعد اجتماعين لبومبيو استمر كل منهما 40 دقيقة في المطار أحدهما معه والآخر مع أردوغان سوى بالقول إنهما مفيدان ومثمران.
  • لم يتحدث بومبيو مع الصحفيين.
  • زيارة بومبيو لتركيا تأتي بعد يوم من زيارته للرياض حيث ناقش القضية مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد.
  • زيارة بومبيو تأتي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إلى حسن الظن بالسعودية، في حين وجه مشرعون أمريكيون أصابع الاتهام للقيادة السعودية.
  • أبلغ بومبيو الصحفيين بعد اجتماعه مع الملك سلمان والأمير محمد أمس الثلاثاء بأن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق كامل.
  • قال بومبيو للصحفيين المسافرين معه: "قالوا إنه سيكون تحقيقا مستفيضا وكاملا وشفافا… وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة".
  • ردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي حيا أو ميتا، قال بومبيو "لم يتحدثوا بشأن أي حقائق".
خلفية:
  • الضغوط تتزايد على الرياض منذ اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
  • مصادر أمنية تركية قالت لوكالة رويترز إن فريقًا سعوديًا مكونًا من 15 شخصا متهم بقتله داخل القنصلية، وهو اتهام تنفيه السعودية، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية.
  • المصادر الأمنية كشفت أن 15 سعوديًا وصلوا مطار إسطنبول، على متن رحلتين، ثم توجهوا إلى قنصلية بلادهم أثناء وجود خاشقجي فيها، قبل عودتهم إلى الدول التي جاؤوا منها، في غضون ساعات.
  • فريق بحث جنائي تركي أجرى أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية، فيما أصدرت أسرة خاشقجي بيانًا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.
المصدر : رويترز
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