بالصور: شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد شاب فلسطيني، صباح الأربعاء، وأصيب 14 آخرون بينهم 6 تلاميذ و4 بحالة حرجة، في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على شمالي ووسط قطاع غزة.

وزعمت سائل إعلام إسرائيلية أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة، فجر اليوم، وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مجموعة كانت تعد لإطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات.

قصف غزة

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد ناجي جمال محمد الزعانين (25 عامًا)، في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

4 فلسطينيين أصيبوا بجروح بينهم 6 من تلاميذ المدارس في قصف إسرائيلي على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما سُجلّت 4 إصابات في حالة حرجة بعد قصف موقع للأمن الوطني في رفح جنوبي القطاع، نقلت جميعها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة .

طلبة المدارس غرب مدينة رفح أخلوا مدارسهم الثلاث التي تحيط بالموقع المستهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وسمع دوى انفجار كبير وعنيف بفعل صواريخ طائرات الاحتلال، كما دوت صافرات الإنذار مجددًا في المستوطنات في "غلاف غزة".

شهود عيان أكدوا لوكالة "معا" الفلسطينية، أن الغارات الاسرائيلية امتدت إلى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وأن سحب الدخان الأسود تصاعدت في عدة مناطق، ما أثار رعب الأطفال، فيما هز انفجار عنيف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وغرب مدينة رفح.

غارات الاحتلال استهدفت عددًا من مواقع المقاومة في قطاع غزة وهي: موقع أبو جراد التابع للمقاومة وموقع صلاح الدين وموقع البحرية شمال القطاع، وأرضًا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس والميناء الجديد غرب مدينة خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح وموقع التل التابع للمقاومة غرب مدينة دير البلح .

الشهيد ناجي جمال محمد الزعانين

رواية الاحتلال

وفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة أثناء محاولة لإطلاق قذائف على جنوب الأراضي المحتلة، ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية "كان" فإن القذيفة الثانية التي أطلقت من غزة سقطت قبالة أحد الشواطئ، وفق موقع "عرب 48".

إذاعة جيش الاحتلال، أفاد بأنه بعد إطلاق القذيفتين من غزة، قرر رئيس الأركان غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك والعودة إلى إسرائيل، فيما تقرر عقد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) .

جيش الاحتلال أغلق المعابر البرية وعاد لتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على توتير "تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 3 أميال بحرية فقط عقب إطلاق الصواريخ من غزة".

الطيران الحربي الإسرائيلي شن منذ ساعات الصباح سلسلة غارات على مواقع في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأطلقت طائرات من طراز "إف16" أكثر من عشرة صواريخ على مواقع في مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل السكان وممتلكاتهم المجاورة .

يجوب الطيران الحربي مختلف أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة بين الفينة والأخرى فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء.

بيان المقاومة

تعقيبًا على تلك التطورات، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ومن بينها حركة "حماس"، الأربعاء، عن رفضها لما أسمته "كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري لإرساء هدنة، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

الفصائل أكدت أنها جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وأنها حين تقوم بذلك فهي لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية.

البيان أضاف "نحن نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباك رادعة معه".

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