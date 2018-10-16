البث الحي
سياسة

نيويورك تايمز: من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان إلى منصبه

الأمير خالد بن سلمان سفير الرياض السابق لدى واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الأمير خالد بن سلمان سفير الرياض السابق لدى واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/10/2018

نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مصادر رسمية أمريكية إنه من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن إلى منصبه.

أبرز ما أوردته نيويورك تايمز في تقريرها:
  • الأمير خالد بن سلمان كان في استقبال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لدى وصوله الرياض.
  • الأمير خالد يعمل سفيرا لبلاده لدى واشنطن، لكنه عاد إلى الرياض الأسبوع الماضي.
  • من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان إلى منصبه بحسب مصادر رسمية أمريكية.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى الملك سلمان وولي عهده وكبار المسؤولين لمناقشة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
  • بومبيو يسعى للحصول على إجابات من الملك السعودي في قضية خاشقجي.
  • السلطات التركية تقول إن خاشقجي قتل وتم تشويهه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
  • مصادر مطلعة قالت إنه من المرجح أن تقول السعودية إن حادث مقتل خاشقجي ارتكبه عملاء "مارقين".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نقلت عن السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان أنه "من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظفونا في قنصلية إسطنبول دون أن نعرف عنها شيئا".

أبرز تصريحات خالد بن سلمان حول اختفاء خاشقجي:
  • كاميرات المراقبة في القنصلية السعودية بإسطنبول لم تكن تسجل في يوم زيارة خاشقجي.
  • السفير رفض مناقشة الأمر أكثر من ذلك قائلا "لا نريد أن نضر بالتحقيقات.. التكهنات لا تساعد مهمتنا".
  • الأمير خالد بن سلمان وصف خاشقجي، الذي كان مقرباً في السابق من العائلة الحاكمة في السعودية، بأنه "كان نزيها دائما"، كما أن انتقاداته للقيادة السعودية الحالية "كانت مخلصة"، مضيفاً أنه التقاه شخصيا خلال العام الماضي وتبادل معه رسائل نصية.
اختفاء جمال خاشقجي:
  • اختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري عقب دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، ما دفع السلطات التركية إلى إطلاق تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادث. 
  • صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن مسؤولين أتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.
  • تتوالى ردود الفعل عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر "مانشيتات" الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات. 
المصدر : صحف أجنبية + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)