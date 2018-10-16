نيويورك تايمز: من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان إلى منصبه

نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مصادر رسمية أمريكية إنه من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن إلى منصبه.

أبرز ما أوردته نيويورك تايمز في تقريرها:

الأمير خالد بن سلمان كان في استقبال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لدى وصوله الرياض.

الأمير خالد يعمل سفيرا لبلاده لدى واشنطن، لكنه عاد إلى الرياض الأسبوع الماضي.

من غير المرجح أن يعود خالد بن سلمان إلى منصبه بحسب مصادر رسمية أمريكية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى الملك سلمان وولي عهده وكبار المسؤولين لمناقشة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

بومبيو يسعى للحصول على إجابات من الملك السعودي في قضية خاشقجي.

السلطات التركية تقول إن خاشقجي قتل وتم تشويهه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

مصادر مطلعة قالت إنه من المرجح أن تقول السعودية إن حادث مقتل خاشقجي ارتكبه عملاء "مارقين".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نقلت عن السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان أنه "من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظفونا في قنصلية إسطنبول دون أن نعرف عنها شيئا".

أبرز تصريحات خالد بن سلمان حول اختفاء خاشقجي:

كاميرات المراقبة في القنصلية السعودية بإسطنبول لم تكن تسجل في يوم زيارة خاشقجي.

السفير رفض مناقشة الأمر أكثر من ذلك قائلا "لا نريد أن نضر بالتحقيقات.. التكهنات لا تساعد مهمتنا".

الأمير خالد بن سلمان وصف خاشقجي، الذي كان مقرباً في السابق من العائلة الحاكمة في السعودية، بأنه "كان نزيها دائما"، كما أن انتقاداته للقيادة السعودية الحالية "كانت مخلصة"، مضيفاً أنه التقاه شخصيا خلال العام الماضي وتبادل معه رسائل نصية.

اختفاء جمال خاشقجي: