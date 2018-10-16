نيويورك تايمز تكشف عن "لقب" جديد لـ "ابن سلمان" في واشنطن

قالت "نيويورك تايمز" إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات يلقب في واشنطن بـ"السيد منشار العظم" عقب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وسط أنباء عن مقتله وتقطيعه.

التفاصيل:

الصحيفة أشارت في مقال لـ "جيم روتنبيرغ" إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية قدمت قبل ستة أشهر صورة مشرقة لمحمد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الصحيفة أضافت أن الاحتضان لولي العهد السعودي لم يقتصر على وسائل الإعلام، بل على شركات كبرى رحبت به وتحدثت عن صفقات مع الجانب السعودي.

الصحيفة قالت: "هذه الصورة تشوهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري عندما اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الذي يحمل رأيًا ناقدا للحكومة) بعد دخوله القنصلية في إسطنبول ولم يخرج منها حتى الآن" وسط إصرار الرياض على أنها غير متورطة في مقتله.

خلفية: