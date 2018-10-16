نيويورك تايمز تكشف عن "لقب" جديد لـ "ابن سلمان" في واشنطن

قالت "نيويورك تايمز" إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات يلقب في واشنطن بـ"السيد منشار العظم" عقب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وسط أنباء عن مقتله وتقطيعه.
التفاصيل:
- الصحيفة أشارت في مقال لـ "جيم روتنبيرغ" إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية قدمت قبل ستة أشهر صورة مشرقة لمحمد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
- الصحيفة أضافت أن الاحتضان لولي العهد السعودي لم يقتصر على وسائل الإعلام، بل على شركات كبرى رحبت به وتحدثت عن صفقات مع الجانب السعودي.
- الصحيفة قالت: "هذه الصورة تشوهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري عندما اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الذي يحمل رأيًا ناقدا للحكومة) بعد دخوله القنصلية في إسطنبول ولم يخرج منها حتى الآن" وسط إصرار الرياض على أنها غير متورطة في مقتله.
خلفية:
- مسؤولون في المخابرات الأمريكية أيدوا الأسبوع الماضي تقييمات السلطات التركية بأن خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، قتل على أيدي السعوديين.
- صحيفة "واشطن بوست وصفت اختفاء خاشقجي بأنه "جريمة قتل بدم بارد وبرعاية الدولة".
- عدد كبير من الشركات الإعلامية الكبرى ومستثمرون أمريكيون قرروا عدم حضور مؤتمر استثماري من المقرر عقده في الرياض نهاية الشهر الجاري.
- نيويورك تايمز قالت إن مؤسسات إعلامية عديدة رفضت حتى قبل ظهور قصة خاشقجي حضور المؤتمر، بعد حديث لجنة حماية الصحفيين في يناير/كانون الثاني الماضي عن اعتقال السلطات السعودية العديد من الصحفيين السعوديين، ومنهم صالح الشيحي.
- الصحيفة نقلت عن مدير لجنة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "مزاعم الإصلاحات في السعودية مجردة خدعة".