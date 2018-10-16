شاهد: ممثلو الكنيست يحتجون على كلمة الكويت في مؤتمر دولي

توجه ممثلو الكنيست لمنصة الرئاسة حيث تجلس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام، مطالبين بوقف كلمة الغانم ولكنه ظل مسترسلًا حتى النهاية وصفق له الحضور.