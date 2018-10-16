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سياسة

شاهد: ممثلو الكنيست يحتجون على كلمة الكويت في مؤتمر دولي

16/10/2018

أثارت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، غضب الوفد الإسرائيلي المشارك في أعمال الجمعية.

كلمة الكويت:
  • الغانم ندد في كلمته بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، ما أثار غضب الوفد الإسرائيلي المشارك.
  • رئيس مجلس الأمة الكويتي قال في كلمته "إن من ينتظرون أن يرفع الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء ويغادر أرضه إلى المجهول، نقول لهم إن ذلك لن يحدث أبدًا، فهذا عشم إبليس في الجنة".
  • الغانم استعرض في كلمته التدهور الذي طرأ على الملف الفلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا ما حدث خلال 6 أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير المستمر والانتهاك المؤسس والمتعمد.
  • رئيس مجلس الأمة الكويتي طالب نظراءه البرلمانيين بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بممارسات الاحتلال وانتهاكاته تجاه الفلسطينيين، منددًا بمصادقة الكنيست على قانون القومية وإعطاء اليهود حصرًا حق تقرير مصيرهم وشرعنة المزيد من الاستيطان على حساب الفلسطينيين.
  • الغانم استطرد "الفلسطيني عبر 70 عامًا لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلسطيني عشرة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، وهذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار، وسيظل الفلسطيني صخرته العنيدة هذه هي المعادلة الجارية وعليكم التعامل وفق مقتضياتها".
احتجاج إسرائيلي على كلمة الكويت بمؤتمر برلماني دولي
ممثلو الكنيست يعترضون:
  • كلمة الغانم حظيت بترحيب من الحضور، بينما غادر الوفد الإسرائيلي، بعدما أبدى ممثلو الكنيست المشاركون انزعاجهم من كلمة الغانم، وبدؤوا بالاحتجاج علنًا.
  • توجه ممثلو الكنيست لمنصة الرئاسة حيث تجلس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام، مطالبين بوقف كلمة الغانم ولكنه ظل مسترسلًا حتى النهاية وصفق له الحضور.
المصدر : الجزيرة مباشر
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