شاهد: فريق التفتيش التركي يجمع الأدلة داخل القنصلية السعودية

يواصل فريق البحث الجنائي التركي، أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول.
التفاصيل:
- فريق التفتيش قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.
- مصدر بمكتب المدعي العام التركي قال لـ "الجزيرة" إنه تم تعتيم غرف القنصلية السعودية كي تشبه المختبرات.
- الفريق التركي قام أيضا بتحريات في سقف المبنى وحديقته.
عملية التفتيش:
- مساء (الاثنين) وصل الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي، إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
- الوفد التركي تقدمه وكيل النائب العام في إسطنبول، وعدد من خبراء مديرية مكافحة الإرهاب.
- مسؤولون سعوديون وصلوا أيضا إلى قنصلية بلادهم في إسطنبول، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي.
- السلطات التركية تشتبه في أن القنصلية السعودية ومنزل القنصل كانا مسرحا لجريمة قتل خاشقجي.
- السلطات السعودية ماطلت في السماح للشرطة التركية بتفتيش مقر القنصلية ومنزل القنصل السعودي لعدة أيام، رغم تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الشرطة التركية يمكنها الدخول.
- كاميرات وسائل الإعلام رصدت (الاثنين) دخول كميات كبيرة من مواد التنظيف إلى مقر القنصلية قبل وصول الوفدين السعودي والتركي.
- مصدر في مكتب المدعي العام قال لـ "لجزيرة" إن المعاينة ستشمل جميع غرف القنصلية السعودية، ومحيطها الداخلي، وإنه سيتم استخدام المعدات والمواد الضرورية للتحقيق كافة، ولن تكون المعاينة بالعين فقط.