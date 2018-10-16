شاهد: فريق التفتيش التركي يجمع الأدلة داخل القنصلية السعودية

يواصل فريق البحث الجنائي التركي، أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:

فريق التفتيش قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.

مصدر بمكتب المدعي العام التركي قال لـ "الجزيرة" إنه تم تعتيم غرف القنصلية السعودية كي تشبه المختبرات.

الفريق التركي قام أيضا بتحريات في سقف المبنى وحديقته.

عملية التفتيش: