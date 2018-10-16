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سياسة

شاهد: فريق التفتيش التركي يجمع الأدلة داخل القنصلية السعودية

15/10/2018

يواصل فريق البحث الجنائي التركي، أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:
  • فريق التفتيش قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.
  • مصدر بمكتب المدعي العام التركي قال لـ "الجزيرة" إنه تم تعتيم غرف القنصلية السعودية كي تشبه المختبرات.
  • الفريق التركي قام أيضا بتحريات في سقف المبنى وحديقته.
عملية التفتيش:
  • مساء (الاثنين) وصل الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي، إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
  • الوفد التركي تقدمه وكيل النائب العام في إسطنبول، وعدد من خبراء مديرية مكافحة الإرهاب.
  • مسؤولون سعوديون وصلوا أيضا إلى قنصلية بلادهم في إسطنبول، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي.
  • السلطات التركية تشتبه في أن القنصلية السعودية ومنزل القنصل كانا مسرحا لجريمة قتل خاشقجي.
  • السلطات السعودية ماطلت في السماح للشرطة التركية بتفتيش مقر القنصلية ومنزل القنصل السعودي لعدة أيام، رغم تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الشرطة التركية يمكنها الدخول.
  • كاميرات وسائل الإعلام رصدت (الاثنين) دخول كميات كبيرة من مواد التنظيف إلى مقر القنصلية قبل وصول الوفدين السعودي والتركي.
  • مصدر في مكتب المدعي العام قال لـ "لجزيرة" إن المعاينة ستشمل جميع غرف القنصلية السعودية، ومحيطها الداخلي، وإنه سيتم استخدام المعدات والمواد الضرورية للتحقيق كافة، ولن تكون المعاينة بالعين فقط.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالات
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