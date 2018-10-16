شاهد: بومبيو يلتقي الملك سلمان لبحث قضية اختفاء خاشقجي

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عقب وصوله الرياض لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان بعدما اختفى خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة "واشنطن بوست" ومقيم في الولايات المتحدة، عقب دخول القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أسبوعين للحصول على وثائق لزواجه.
التفاصيل:
- كان في استقبال بومبيو نظيره السعودي عادل الجبير وسفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان شقيق ولي العهد.
- بومبيو التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
- مسؤول أمريكي قال إن بومبيو سيلتقي مساء الثلاثاء أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- الصحفيون المرافقون لوزير الخارجية الأمريكي في زيارته للسعودية أوضحوا أنه سيتناول العشاء مع ولي العهد محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع الملك سلمان في الرياض، وسيبحث مسألة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
مصير خاشقجي:
- تزداد التساؤلات حول مصير خاشقجي منذ فُقد عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.
- تأتي زيارة بومبيو بعد ورود تقارير في وسائل إعلام أمريكيّة حول اعتزام السعودية الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب جرى "بشكل خاطئ".
- شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت نقلا عن مصدرين لم تُسمّهما أنّ الرياض تعد تقريرا يفيد بأن خاشقجي قتل خلال استجواب جرى "بشكل خاطئ بنية خطفه".
- ترمب صرح الإثنين أن العاهل السعودي نفى في اتصال هاتفي معه "بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء" حول خاشقجي، وأضاف تعليقا على معلومات تحدثت عن قتل الصحفي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول "بدا لي أنّ الأمر قد يكون قد حصل على أيدي قتلة غير منضبطين".
- الشرطة التركية بدأت مساء الإثنين تفتيش مقرّ القنصلية السعودية في إسطنبول التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي.