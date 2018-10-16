شاهد: بومبيو يلتقي الملك سلمان لبحث قضية اختفاء خاشقجي

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عقب وصوله الرياض لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان بعدما اختفى خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة "واشنطن بوست" ومقيم في الولايات المتحدة، عقب دخول القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أسبوعين للحصول على وثائق لزواجه.

التفاصيل:

كان في استقبال بومبيو نظيره السعودي عادل الجبير وسفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان شقيق ولي العهد.

بومبيو التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

مسؤول أمريكي قال إن بومبيو سيلتقي مساء الثلاثاء أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الصحفيون المرافقون لوزير الخارجية الأمريكي في زيارته للسعودية أوضحوا أنه سيتناول العشاء مع ولي العهد محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع الملك سلمان في الرياض، وسيبحث مسألة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

مصير خاشقجي: