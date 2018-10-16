شاهد: القنصل السعودي يغادر للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

غادر القنصل السعودي محمد العتيبي إسطنبول إلى الرياض قبيل وصول المحققين الأتراك لتفتيش منزله وجمع أدلة من داخله.
التفاصيل:
- وسائل أعلام تركية تركية قالت إن العتيبي غادر تركيا على متن رحلة تجارية.
- مصادر تركية قالت لـ "الجزيرة" إن المحققين الأتراك كانوا يخططون للاستماع لإفادة من القنصل السعودي بعد تفتيش مقر إقامته.
- من المتوقع أن يقوم المحققون الأتراك بتفتيش مقر إقامة العتيبي (الثلاثاء) فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوعين.
- وسائل إعلام تركية قالت إن المحققين يعتزمون تفتيش مبنى القنصلية مرة أخرى.
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال إن التحقيق في اختفاء خاشقجي سيشمل تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي وبعض المركبات.
- المحققون الأتراك فتشوا القنصلية السعودية في إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء (الإثنين) للمرة الأولى منذ اختفاء خاشقجي قبل أسبوعين، واستمر التفتيش تسع ساعات.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "التحقيق يبحث في الكثير من الأمور مثل احتمال وجود مواد سامة وأنه جرى طمس هذه المواد بطلائها".
- أردوغان: "آمل أن نتوصل لنتائج تمنحنا رأيا معقولا في أقرب وقت ممكن".
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن أنقرة مُجبرة على كشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
- أوغلو: أنقرة لم تحصل حتى الآن على معلومات أو اعتراف من الرياض بشأن مصير خاشقجي.
- أوغلو: المدعي العام التركي هو من يحدد قائمة الذين سيُستجوبون في اختفاء خاشقجي.
اختفاء خاشقجي
- اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
- قال مسؤولون أتراك لوسائل إعلام إنهم يملكون تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي.
- نفت السعودية منذ البداية مقتل خاشقجي وقالت إنه خرج من القنصلية.
- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية.
- طالبت عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوربي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية.
- عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.