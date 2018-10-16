شاهد: القنصل السعودي يغادر للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

أردوغان: "آمل أن نتوصل لنتائج تمنحنا رأيا معقولا في أقرب وقت ممكن".

أوغلو: المدعي العام التركي هو من يحدد قائمة الذين سيُستجوبون في اختفاء خاشقجي.