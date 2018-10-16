سيناتور أمريكي: على ابن سلمان الرحيل لأنه أمر بقتل خاشقجي

تعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام خلال مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" بعدم التعامل مرة أخرى مع السعودية، مادام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منصبه.

أبرز ما ورد في المقابلة:

على ولي العهد السعودي الرحيل عن منصه لأنه قوة تدمير، وأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ابن سلمان لا يمكنه أن يكون قائدا هناك أشخاص جيدون يمكنهم أن يحلوا محله.

لا يمكنني التعامل مع السعودية مرة أخرى إلى أن نطوي هذا الملف.

لن أعود إلى السعودية مادام هذا الرجل (محمد بن سلمان) مسؤولا عن تدبير الأمور.

لا يمكن أن يحدث أي شيء في السعودية دون علم مسبق من محمد بن سلمان.

محمد بن سلمان هو ولي العهد البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما، والذي وصل إلى موقعه الحالي متجاوزا عددا من أفرد الأسرة الحاكمة، وهو ابن الملك الحالي.

ما سأفعله، وأنا أعرف ما سأفعله، فهو أننا سنفرض عقوبات غاية في الشدة على السعودية.

هذه لطمة في وجهنا، أشعر بأنني تلقيت إهانة شخصية، إنهم لا يكنون لنا سوى الازدراء، لماذا يضعني أنا والرئيس في هذا الموقف الحرج بعد كل ما فعله الرئيس! على هذا الشخص أن يتنحى!

لقد كنت أكبر مدافع عن السعودية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

هذا الرجل (محمد بن سلمان) هو كرة هدم، أمر بقتل ذلك الرجل داخل القنصلية السعودية بتركيا.

هناك فرق بين دولة وشخص، بالنسبة لي، محمد بن سلمان شخص سام لا يمكنه أبدا أن يكون قائدا دوليا في المحافل الدولية.

اختفاء جمال خاشقجي: