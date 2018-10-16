حماس: التهديدات الإسرائيلية تحفز مسيرات العودة وكسر الحصار

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الاثنين) على التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة بأنها لن تخيف الشعب الفلسطيني، ولن تكسر إرادته.

التفاصيل:

الحركة، قالت في بيان، إن هذه التهديدات ستشكل حافزاً لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وتطوير أدواتها.

"حماس" طالبت في بيانها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حصارها لغزة، بدلاً من التهديدات التي وصفتها بـ "الفارغة" وخلق مزيد من الأزمات.

تهديد إسرائيلي:

قرر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الاثنين) منح حركة "حماس" مهلة حتى (الجمعة) المقبل، قبل أن يقرر تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوقف نهائي وكامل لما وصفه بإطلاق النار وأعمال الشغب على حدود غزة.

نتنياهو هدد حركة "حماس" بـ "ضربات قوية جدا" بعد تجدد ما سماها أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليها الحركة.

خلفية: