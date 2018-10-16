حماس: التهديدات الإسرائيلية تحفز مسيرات العودة وكسر الحصار

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الاثنين) على التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة بأنها لن تخيف الشعب الفلسطيني، ولن تكسر إرادته.
التفاصيل:
- الحركة، قالت في بيان، إن هذه التهديدات ستشكل حافزاً لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وتطوير أدواتها.
- "حماس" طالبت في بيانها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حصارها لغزة، بدلاً من التهديدات التي وصفتها بـ "الفارغة" وخلق مزيد من الأزمات.
تهديد إسرائيلي:
قرر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الاثنين) منح حركة "حماس" مهلة حتى (الجمعة) المقبل، قبل أن يقرر تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع.
- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوقف نهائي وكامل لما وصفه بإطلاق النار وأعمال الشغب على حدود غزة.
- نتنياهو هدد حركة "حماس" بـ "ضربات قوية جدا" بعد تجدد ما سماها أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليها الحركة.
خلفية:
- تهديدات نتنياهو تأتي بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة (الجمعة) الماضية، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.
- الجمعة الماضية هي التاسعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي.
- على مدار الاحتجاجات استشهد أكثر من مئتي فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون، بحسب إحصائيات فلسطينية.
- الاحتجاجات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، كما تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.