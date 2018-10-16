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سياسة

حماس: التهديدات الإسرائيلية تحفز مسيرات العودة وكسر الحصار

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية
15/10/2018

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الاثنين) على التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة بأنها لن تخيف الشعب الفلسطيني، ولن تكسر إرادته.

التفاصيل:
  • الحركة، قالت في بيان، إن هذه التهديدات ستشكل حافزاً لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وتطوير أدواتها.
  • "حماس" طالبت في بيانها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حصارها لغزة، بدلاً من التهديدات التي وصفتها بـ "الفارغة" وخلق مزيد من الأزمات.
تهديد إسرائيلي:

قرر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الاثنين) منح حركة "حماس" مهلة حتى (الجمعة) المقبل، قبل أن يقرر تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع.

  • رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوقف نهائي وكامل لما وصفه بإطلاق النار وأعمال الشغب على حدود غزة.
  • نتنياهو هدد حركة "حماس" بـ "ضربات قوية جدا" بعد تجدد ما سماها أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليها الحركة.
خلفية:
  • تهديدات نتنياهو تأتي بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة (الجمعة) الماضية، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.
  • الجمعة الماضية هي التاسعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي.
  • على مدار الاحتجاجات استشهد أكثر من مئتي فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون، بحسب إحصائيات فلسطينية.
  • الاحتجاجات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، كما تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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