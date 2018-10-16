ترمب ردا على انتقادات: ليس لدي مصالح مالية مع السعودية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) أنه ليس لديه مصالح مالية مع السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

ترمب قال في تغريده عبر "تويتر": "ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية أو مع روسيا، وأي اقتراح يقول العكس فهو عبارة عن أخبار كاذبة".

موقف ترمب يأتي ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن لديه "مصالح مالية" مع المملكة، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول قضية خاشقجي.

For the record, I have no financial interests in Saudi Arabia (or Russia, for that matter). Any suggestion that I have is just more FAKE NEWS (of which there is plenty)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

تصريحات ترمب المثيرة حول قضية خاشقجي:

الحكومة السعودية والملك سلمان نفوا بشدة أي علاقة لهم باختفاء خاشقجي.

يبدو لي مما هو ظاهر أنه من الممكن أن يكون هناك "قتلة مارقون" وراء ما حدث للصحفي السعودي خاشقجي.

اختفاء جمال خاشقجي: