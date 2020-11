ترمب ردا على انتقادات: ليس لدي مصالح مالية مع السعودية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) أنه ليس لديه مصالح مالية مع السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

For the record, I have no financial interests in Saudi Arabia (or Russia, for that matter). Any suggestion that I have is just more FAKE NEWS (of which there is plenty)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018