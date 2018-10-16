ترمب ردا على انتقادات: ليس لدي مصالح مالية مع السعودية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) أنه ليس لديه مصالح مالية مع السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- ترمب قال في تغريده عبر "تويتر": "ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية أو مع روسيا، وأي اقتراح يقول العكس فهو عبارة عن أخبار كاذبة".
- موقف ترمب يأتي ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن لديه "مصالح مالية" مع المملكة، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول قضية خاشقجي.
تصريحات ترمب المثيرة حول قضية خاشقجي:
- الحكومة السعودية والملك سلمان نفوا بشدة أي علاقة لهم باختفاء خاشقجي.
- يبدو لي مما هو ظاهر أنه من الممكن أن يكون هناك "قتلة مارقون" وراء ما حدث للصحفي السعودي خاشقجي.
اختفاء جمال خاشقجي:
- اختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
- وافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية.
- أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
- أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.
- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
- طالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.