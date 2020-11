ترمب: ابن سلمان نفى كليا معرفته بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نفى تماما معرفته بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول حول اختفاء خاشقجي.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018