ترمب: ابن سلمان نفى كليا معرفته بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نفى تماما معرفته بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول حول اختفاء خاشقجي.
- ترمب كتب على تويتر "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي الذي نفى تماما أي معرفة له بما حدث في قنصليتهم بتركيا".
- ترمب: "أبلغني (الأمير محمد) بأنه بدأ بالفعل تحقيقا كاملا في هذا الأمر وسيوسع نطاقه سريعا". مختتما التغريدة قائلا "الإجابات سترد قريبا".
- ترمب قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا كان العاهل السعودي أو ولي عهده يعلمان بما حدث لخاشقجي فسيكون ذلك سيئا".
خلفية:
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث اختفاء خاشقجي الذي أثارت غضبا دوليا.
- ترمب أوفد وزير خارجيته إلى الرياض في ظل توتر العلاقات بين البلدين بعدما تحدث مع الملك سلمان وأثار تكهنا بشأن مسؤولية "قتلة مارقين".
- من المقرر أن يقوم بومبيو بزيارة (الأربعاء) إلى تركيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن اختفاء خاشقجي.