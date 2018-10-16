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سياسة|السعودية

تحطم طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها شمال غرب المملكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/10/2018

تحطمت طائرة عسكرية سعودية من طراز "هوك" تابعة للقوات الجوية الملكية في شمال غرب المملكة خلال طلعة تدريبية وقتل طاقمها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء.

التفاصيل وفقا لوكالة الأنباء السعودية:

  • مصدر بوزارة الدفاع قال إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك، سقطت أثناء طلعة تدريبية أمس الإثنين في شمال غرب المملكة ما أسفر عن مقتل طاقمها.
  • المصدر أكد بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، فيما لم يورد بيان وزارة الدفاع أي تفاصيل إضافية عن ملابسات سقوط الطائرة
  • تقرير الوكالة لم يذكر عدد أفراد طاقم الطائرة الذين قتلوا في الحادث.
المصدر : وكالات
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