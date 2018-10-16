تحطم طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها شمال غرب المملكة

تحطمت طائرة عسكرية سعودية من طراز "هوك" تابعة للقوات الجوية الملكية في شمال غرب المملكة خلال طلعة تدريبية وقتل طاقمها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء.

التفاصيل وفقا لوكالة الأنباء السعودية: