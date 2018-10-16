تحطم طائرة عسكرية سعودية ومقتل طاقمها شمال غرب المملكة

تحطمت طائرة عسكرية سعودية من طراز "هوك" تابعة للقوات الجوية الملكية في شمال غرب المملكة خلال طلعة تدريبية وقتل طاقمها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء.
التفاصيل وفقا لوكالة الأنباء السعودية:
- مصدر بوزارة الدفاع قال إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك، سقطت أثناء طلعة تدريبية أمس الإثنين في شمال غرب المملكة ما أسفر عن مقتل طاقمها.
- المصدر أكد بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، فيما لم يورد بيان وزارة الدفاع أي تفاصيل إضافية عن ملابسات سقوط الطائرة
- تقرير الوكالة لم يذكر عدد أفراد طاقم الطائرة الذين قتلوا في الحادث.