الكشف عن المسؤول عن تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله!

قالت مصادر تركية لـ "الجزيرة" إن مدير الطب الشرعي بالأمن العام السعودي صلاح الطبيقي، هو من قام بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

أبرز ما صرحت به مصادر تركية مطلعة للجزيرة:

مدير الطب الشرعي بالأمن العام السعودي صلاح الطبيقي هو من قام بتقطيع جثة خاشقجي.

المصدر التركي قال لـ "الجزيرة" إن عملية قتل خاشقجي استغرقت 7 دقائق فقط.

مدير الطب الشرعي بالأمن السعودي طلاح الطبيقي، طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثمان خاشقجي.

التسجيلات تظهر تنفيذ عملية قتل خاشقجي داخل غرفة القنصل السعودي محمد العتيبي.

التسجيلات تظهر الإقدام على قتل خاشقجي فور دخوله القنصلية ولم يجر أي تحقيق معه.

التسجيلات تظهر أن خاشقجي تعرض للضرب والحقن قبل قتله وتقطيع جثته.

التسجيلات تظهر أن الطبيقي طلب من القنصل مغادرة الغرفة بعد القتل ثم أكمل تقطيع جثة خاشقجي.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مصادر تركية أن جثة الصحفي جمال خاشقجي قُطعت بعد أن قُتل قبل أسبوعين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

من هو صلاح الطبيقي؟

مقدم في الأمن العام، طبيب تشريح، يرأس قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي.

رئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وصل إلى مطار أتاتورك -وفقا لمصادر إعلامية- في 2 أكتوبر/تشرين الأول الساعة 3:38.

صور المراقبة كشفت أن الطبيقي أقام في فندق موفنبيك، ثم غادر مرة أخرى على الطائرة الخاصة ذاتها التي أقلته إلى إسطنبول بعد 9 ساعات من وصوله لتركيا.

اختفاء جمال خاشقجي: