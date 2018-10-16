الرئيس اليمني يعفي رئيس الحكومة من منصبه ويحيله للتحقيق

أعفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من مهامه وأحاله للتحقيق، وعيّن وزير الأشغال العامة سابقا معين عبد الملك بديلا عنه.

التفاصيل:

ذكرت وكالة سبأ الرسمية أن القرار يأتي نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية".

هل للتحالف السعودي الإماراتي علاقة بإقالة بن دغر؟

رئيس الوزراء المقال بن دغر كان على خلاف مع الانفصاليين الجنوبيين وداعمتهم الرئيسية الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف السعودي الإماراتي والذي تدخل عسكريا في اليمن منذ 2015.

مدينة عدن جنوبي اليمن شهدت في يناير/كانون الثاني الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات من الحراك الجنوبي متحالفة معها إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين الحكومة بالفساد.

توقّفت المعارك بعد تدخل مسؤولين في دولتي التحالف السعودي الإماراتي اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر سياسية يمنية قولها إن رئيس الحكومة الجديد معين عبد الملك يمتلك علاقات "متميزة" مع السعودية والإمارات، الشريكين الرئيسين في التحالف العسكري في اليمن منذ عام 2015.

تفاقم أزمات اليمن بعد التدخل السعودي الإماراتي: