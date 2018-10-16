إيران تعلن زيادة مدى صواريخها البحرية وعقوبات أمريكية جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على بنوك وشركات إيرانية بعد ساعات من كشف مسؤول كبير بالجيش الإيراني عن زيادة مدى الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

عقوبات جديدة:

وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن العقوبات الجديدة تستهدف الشبكة الاقتصادية للحرس الثوري.

الوزارة قالت إن العقوبات شملت بنوكا وشركات لتصنيع المركبات والمعدات والتعدين تصنيع الصلب وشركات أخرى.

وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية إن هناك "تراجعا ملحوظا" في صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار الماضي.

صورايخ جديدة:

مسؤول كبير بالجيش الإيراني قال إن طهران زادت مدى صواريخها الباليستية أرض/ بحر إلى 700 كيلومتر.

وكالة فارس للأنباء نقلت عن قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، قوله: "نجحنا في صنع صواريخ باليستية أرض/ بحر يمكنها قصف أي مركب أو سفينة من على بعد 700 كيلومتر". وأشار زادة إلى أن هذه الصواريخ ليست صواريخ كروز أو جوالة.

زادة قال إن الحرس الثوري ركز على زيادة مدى الصواريخ أرض/بحر بعدما سأل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجيش قبل نحو عشرة أعوام عن إمكانية "قصف سفن" باستخدام مقذوفات باليستية. لكنه لم يكشف تفاصيل عن المدى السابق لهذه الصواريخ.

إيران عرضت عام 2008 صاروخ أرض/بحر قالت إن مداه يصل إلى 290 كيلومترا.

زادة قال إن بعض الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى اُستخدم على مدى العامين الماضيين في الحرب في سوريا.

الطائرات المسيرة الإيرانية شنت 700 هجوم على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في سوريا.

خلفية: