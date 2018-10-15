مصر والبحرين تعلنان مساندة السعودية في قضية خاشقجي

دعت مصر، الأحد، إلى إجراء تحقيق شفاف في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحذرت من استغلال هذه القضية سياسيًا ضد السعودية، كما أعلنت البحرين دعمها لموقف الرياض.

القاهرة تساند:

وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان إن القاهرة "تؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا".

البيان أضاف أن مصر تحذر "من محاولة استغلال هذه القضية سياسيًا إزاء المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث".

المنامة تدعم:

وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان، الأحد، وقوف البحرين إلى جانب السعودية في وجه من يحاول "النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها"، وعبرت عن رفضها لكل المحاولات الرامية إلى المساس بسيادة وسياسة ومكانة السعودية .

البحرين اعتبرت أن السعودية هي "الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة" وفق البيان.

المنامة شددت على "وقوفها بثبات، صفًا واحدًا إلى جانب السعودية في سياساتها الرشيدة لمواجهة التحديات والمخاطر، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب" .

ترمب يهدد:

ترمب اعتبر، السبت، أنّ الرياض يمكن أن تكون وراء اختفاء الصحفي، متوعّدًا إيّاها بـ"عقاب قاس" إذا صحّ ذلك، في حين تنفي السعودية أن تكون أمرت بقتل خاشقجي.

السعودية رفضت، الأحد، تهديدها بالعقوبات الاقتصادية والسياسية بسبب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء يتخذ ضدها "بإجراء أكبر".

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