"قتلة مارقون" هل هو طوق نجاة أمريكي للسعودية من دم خاشقجي؟

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) حول قضية الصحفي جمال خاشقجي والتي قال فيها إن "قتلة مارقون" ربما يكونون وراء ما حدث له مزيدا من التفاعل داخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.

ردود الأفعال الأمريكية على تصريح "قتلة مارقون":

Been hearing the ridiculous “rogue killers” theory was where the Saudis would go with this. Absolutely extaordinary they were able to enlist the President of the United States as their PR agent to float it. https://t.co/ChRFyleneR

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 15, 2018