"قتلة مارقون" هل هو طوق نجاة أمريكي للسعودية من دم خاشقجي؟

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) حول قضية الصحفي جمال خاشقجي والتي قال فيها إن "قتلة مارقون" ربما يكونون وراء ما حدث له مزيدا من التفاعل داخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.

ردود الأفعال الأمريكية على تصريح "قتلة مارقون":

مراقبون داخل الولايات المتحدة اعتبروا أن تصريح ترمب في "تغريدته" عبر توتير "حول أنه لا يريد تخمين ما يدور بخلد العاهل السعودي الملك سلمان وأنه بدا له أن "قتلة مارقين" ربما يكونون وراء ما حدث لخاشقجي" تعني أن الرئيس فتح نافذة للملك سلمان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان للتمسك بنفيهم حول تورطهم في القتل.

السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قال في "تغريدة" له عبر "توتير": كنت قد سمعت بأن نظرية "القتلة المارقين" السخيفة هي الاتجاه الذي سيتخذه السعوديون في هذه القضية. ومن المذهل أن يتمكنوا من اقناع رئيس الولايات المتحدة بأن يتحول إلى ممثل لعلاقاتهم العامة للترويج لها.

Been hearing the ridiculous “rogue killers” theory was where the Saudis would go with this. Absolutely extaordinary they were able to enlist the President of the United States as their PR agent to float it. https://t.co/ChRFyleneR — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 15, 2018

صحيفة نيويورك تايمز قالت في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي ترمب بتقديمه إمكانية وجود طرف آخر (قتلة مارقين) قد يكونون وراء اختفاء خاشقجي، قد فتح نافذة للملك سلمان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان للتمسك بنفيهم. وأضافت، أنه إذا تمت إدانة القادة السعوديين فيما حدث لخاشقجي فعلى الأرجح أن ترمب سيواجه مزيدا من الضغوط من الكونغرس ودول أخرى للرد.

نيويورك تايمز تساءلت هل فتح ترمب نافذة للملك سلمان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان للتمسك بنفيهم.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية تساءلت في تحليل لها عن ماهية اقتناع ترمب بان هناك "قتلة مارقين" رغم وجود العديد من الأدلة التي تشير إلى سعي الحكومة السعودية لاستدراج خاشقجي للقنصلية السعودية في إسطنبول. هل هو نفي الملك سلمان بشدة؟ وهل قوة نفي الملك سلمان كما قال ترمب تمثل مؤشرا على براءته؟ الشبكة أضافت أنه من الملاحظ أن ترمب يعتمد لغة النفي دائما للدفاع عن الكثير من حلفائه ومن يدعمون أجندته. وقالت الشبكة هل كان ترمب يتوقع من الملك اعترافا بأنهم وراء ما حدث لخاشقجي بعد نفيهم الدائم طيلة الأيام السابقة؟

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كرر أن العاهل السعودي نفى نفيا قاطعا في الاتصال الهاتفي معه علمه بما جرى لخاشقجي، وأضاف (الاثنين) أنه بدا له أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليسا على علم بما جرى.

الوكيل الخاص السابق للرقابة الأمنية في "الإف بي آي" جوش كامبل، قال في تغريدة له عبر "تويتر": "كم من الوقت سنحتاج لنسمع أن الفريق الذي اعتدى على جمال خاشقجي كان جزءا من فصيل "مارق" تم كشفه وتحييده؟ ففي مرحلة ما وأمام هذه الأدلة المتصاعدة سيتعين عليهم اختلاق قصة خلّاقة. اللافت في هذه التغريدة انها وردت قبل يومين وبالفعل استخدم ترمب نفس الكلمة وهي مارق. وهو ما دعا كامبل إلى إعادة التغريدة اليوم عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتصاله بالعاهل السعودي الملك سلمان.

https://twitter.com/joshscampbell/status/1051851897785597952?ref_src=twsrc%5Etfw

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