فيديو: شهيد برصاص الاحتلال شمالي الضفة بحجة الطعن

استشهد شاب فلسطيني، ظهر الإثنين، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

شهيد في سلفيت:

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الشاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولته طعن جندي قرب مفترق بلدة حارس شمال سلفيت، في المنطقة بين مستوطنتي "أرئيل" و"بركان".

مصادر أمنية قالت لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشاب في المنطقة، ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان.

وزارة الصحة أكدت أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد الشاب الذي مازال مجهول الهوية، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال غرب سلفيت.

موقع استشهاد الشاب الفلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال (مجلس المستوطنات)

ادعاء الاحتلال:

جيش الاحتلال ادعى أن الشاب حاول طعن عدد من الجنود في محطة الحافلات عند مفترق "جيت"، فأطلقوا النار عليه فيما لم تسجل إصابات بصفوف الجنود . كما استنفر الجيش قواته إلى المكان وإغلاقه وشرع بالتحقيق في ملابسات العملية، وشرعت بعمليات تمشيط.

كما استنفر الجيش قواته إلى المكان وإغلاقه وشرع بالتحقيق في ملابسات العملية، وشرعت بعمليات تمشيط. القناة السابعة الإسرائيلية ذكرت أن شابًا أصيب بجروح حرجة بعد محاولته طعن جندي بسكين في محطة حافلات بمستوطنة "أرئيل" المُقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة، قبل أن يُعلن عن استشهاده .

القناة نقلت عن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، الذي تواجد في المكان، مباركته لقتل الشاب الفلسطيني، متوعدًا في ذات الوقت ببقاء الاستيطان وتوسعه على حساب المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

موقع "0404" الإسرائيلي، المقرب من جيش الاحتلال، ذكر أن منفذ العملية "قتل" في المكان.

جيش الاحتلال استنفر قواته إلى سلفيت شمالي الضفة

لعنة "بركان":

بالقرب من مكان الواقعة، كان الشاب أشرف نعالوة نفذ قبل أسبوع عملية إطلاق نار داخل مصنع بمنطقة بركان الصناعية في مستوطنة "أرئيل" أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، وتجري قوات الاحتلال عمليات بحث مكثفة عنه.

يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مزيدًا من الجرائم بحق المواطنين قرب مفترقات الضفة المحتلة بحجج واهية خاصة بعد عملية "بركان" التي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

الشاب استشهد قرب مفترق بلدة حارس شمالي سلفيت في المنطقة بين مستوطنتي أرئيل و بركان