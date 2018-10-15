شاهد: لحظة وصول المحققين الأتراك والسعوديين إلى مقر القنصلية في إسطنبول

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" لحظة وصول الوفدين السعودي والتركي إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول (الاثنين).
ودخل الوفد السعودي إلى مقر القنصلية أولا، قبل أن يصل الوفد التركي لبدء عملية التفتيش.
آخر التطورات:
- السلطات التركية تشتبه في أن القنصلية السعودية ومنزل القنصل كانا مسرحا لجريمة قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
- السلطات السعودية ماطلت في السماح للشرطة التركية بتفتيش مقر القنصلية ومنزل القنصل السعودي لعدة أيام، رغم تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الشرطة التركية يمكنها الدخول.
- كاميرات وسائل الإعلام رصدت (الاثنين) دخول كميات كبيرة من مواد التنظيف إلى مقر القنصلية قبل وصول الوفدين السعودي والتركي.
- مصدر في مكتب المدعي العام قال لـ "لجزيرة" إن المعاينة ستشمل جميع غرف القنصلية السعودية، ومحيطها الداخلي، وإنه سيتم استخدام المعدات والمواد الضرورية للتحقيق كافة، ولن تكون المعاينة بالعين فقط.
- العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام السعودي (الاثنين) بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أرسل وزير خارجيته مايك بومبيو إلى الرياض للقاء الملك سلمان لبحث قضية خاشقجي.
- وكالة "رويترز" نقلت عن مصدريين تركيين، الاثنين، قولهما إن لدى الشرطة التركية تسجيلاً صوتياً يشير لمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية. وقال مصدر أمني للوكالة "الشرطة التركية لديها تسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية".