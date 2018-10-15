شاهد: لحظة وصول المحققين الأتراك والسعوديين إلى مقر القنصلية في إسطنبول

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" لحظة وصول الوفدين السعودي والتركي إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول (الاثنين).

ودخل الوفد السعودي إلى مقر القنصلية أولا، قبل أن يصل الوفد التركي لبدء عملية التفتيش.

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