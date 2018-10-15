شاهد: عضو متطرف بالكنيست يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى

جماعات الهيكل المزعوم دعت يوم الأحد لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى اليوم في ذكرى ما يسمى "الصعود"، كما سيتم تنظيم احتفال في الكنيست بهذه المناسبة إضافة للاحتفال بما سمته "التقدم الكبير للوجود اليهودي في المسجد الأقصى" إذ سجلت الأشهر الماضية ارتفاعًا كبيرًا بأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد.