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سياسة

شاهد: عضو متطرف بالكنيست يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى

15/10/2018

قاد عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب الليكود اليميني المتطرف "يهودا غليك"، صباح الإثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

التفاصيل:
  • المتطرف غليك قدّم شرحًا للمستوطنين المرافقين له عن "أُسطورة الهيكل" المزعوم، ونفّذ مع مجموعات منهم جولات استفزازية في باحات المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وطقوس تلمودية فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
  • مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، أوضح لوكالة (معا) الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين يتقدمهم يهودا غليك اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس عام 1976، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
  • جماعات الهيكل المزعوم دعت يوم الأحد لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى اليوم في ذكرى ما يسمى "الصعود"، كما سيتم تنظيم احتفال في الكنيست بهذه المناسبة إضافة للاحتفال بما سمته "التقدم الكبير للوجود اليهودي في المسجد الأقصى" إذ سجلت الأشهر الماضية ارتفاعًا كبيرًا بأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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