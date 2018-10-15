شاهد: المهرة اليمنية محافظة منكوبة بعد تشرد مئات الأسر بسبب عاصفة

نقلت مصادر إعلامية عن "غرفة عمليات مكتب الصحة والسكان" بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، أن عدد المصابين جراء العاصفة المدارية "لبان" بلغ ثلاثة وثلاثين على الأقل.

وتم إعلان المهرة محافظة منكوبة بعد تشرد مئات الأسر وخروج معظم المرافق عن الخدمة بسبب العاصفة لبان.

التفاصيل:

حسب مصادر من "غرفة عمليات مكتب الصحة والسكان" بمحافظة المهرة فقد تم إجلاء أكثر من 350 أسرة تضررت نتيجة سقوط بعض المنازل على ساكنيها في مديرية الغيضة.

محافظ المهرة راجح باكريت أعلن المحافظة منطقة منكوبة وقال إن تسعين في المئة من الشبكة الداخلية لكهرباء مديرية الغيضة خرجت عن الخدمة.

المحافظ قال إن تسعين في المئة من الشبكة الداخلية لكهرباء مديرية الغيضة خرجت عن الخدمة، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وكيل محافظة المهرة بدر كلشات، ناشد الحكومة اليمنية، وسلطنة عمان، والتحالف السعودي الإماراتي، والمنظمات الإغاثية الدولية، سرعة إغاثة سكان المحافظة التي وصفها بالمنكوبة.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة:

حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد يشهد قريبا مجاعة على "نطاق ضخم" إذا استمرت الحرب الدائرة هناك دون وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وقالت ليز غراندي، منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، في تصريحات صحفية (الاثنين):