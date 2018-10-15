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سياسة|فرنسا

شاهد: أسوأ فيضانات تجتاح فرنسا منذ أكثر من 120 سنة

15/10/2018

أعلنت الحكومة الفرنسية مقتل 13 شخصا على الأقل، وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة جراء السيول والفيضانات في منطقة أود جنوب غربي فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة أمس (الأحد).

التفاصيل:
  • حاكم إقليم "أود" آلان تيريون أفاد أن معدل سقوط الأمطار بلغ بين 160 و180 ملم في مدينة "كاركاسون" خلال خمس ساعات.
  • تم إجلاء نحو ألف شخص من سكان بلدة "بيزنز" في أقليم "أود" وقائيا صباح (الاثنين) خوفا من فيضان سد، بحسب ما ذكر مصدر في الأمن المدني لوكالة فرانس برس.
  • في هذه المنطقة، غمرت المياه الحقول بشكل كامل كما تضررت طرق عدة وقطعت الشوارع بسبب سقوط الأشجار. واندفعت المياه المحملة بالطين في الطرق وجرفت السيارات.
  • ارتفاع المياه بلغ "ما يقارب سبعة أمتار" في مدينة "تريب" الواقعة في "وادي أود" وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1891، بحسب ما أورد قسم مراقبة الفيضانات.
  • جميع الطرق في شمال كاركاسون، قُطعت بحسب السلطات. وأُغلقت المدارس في هذه المنطقة وطلبت السلطات المحلية من السكان المكوث في منازلهم.
  • السلطات الفرنسية قالت إن جهود الانقاذ متواصلة حيث تشارك ست طائرات مروحية في إنقاذ أشخاص عالقين فوق أسطح منازلهم، بالإضافة الى نحو 250 رجل إطفاء ومئة شرطي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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