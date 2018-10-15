شاهد: أسوأ فيضانات تجتاح فرنسا منذ أكثر من 120 سنة

أعلنت الحكومة الفرنسية مقتل 13 شخصا على الأقل، وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة جراء السيول والفيضانات في منطقة أود جنوب غربي فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة أمس (الأحد).

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