رويترز: الشرطة التركية لديها تسجيل لمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدريين تركيين، قولهما إن لدى الشرطة التركية تسجيلاً صوتياً يشير لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال مصدر أمني لـ "رويترز"، من دون الخوض في تفاصيل: "الشرطة التركية لديها تسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية".

ونفت السعودية بشدة قتل خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات المملكة بينما قال مسؤولون سعوديون إنه غادر القنصلية بعد فترة قصيرة من دخولها. ووصف وزير الداخلية السعودي التأكيد بأن المملكة قتلت خاشقجي بأنه كذب.

التفاصيل:

مراسل الجزيرة في إسطنبول أفاد بأن فريق تحقيق تركيا-سعوديا مشتركا سيدخل لمعاينة مبنى القنصلية السعودية بعد ظهر (الاثنين) ضمن التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المراسل أفاد أيضا بأن فريقاً سعودياً دخل بالفعل مبنى القنصلية، في انتظار وصول المحققين الأتراك.

مصدر في مكتب المدعي العام قال لـ "لجزيرة" إن المعاينة ستشمل جميع غرف القنصلية السعودية، ومحيطها الداخلي، وأنه سيتم استخدام المعدات والمواد الضرورية للتحقيق كافة، ولن تكون المعاينة بالعين فقط.

مصدر دبلوماسي تركي قال إن المحققين سيفتشون القنصلية السعودية في إسطنبول (الاثنين) بعد تأجيل ذلك أكثر من مرة الأسبوع الماضي عندما قبلت تركيا اقتراحا سعوديا بالعمل معا للوقوف على حقيقة ما حدث لخاشقجي.

هذا التطور يأتي بعد أن شكت جهات التحقيق التركية مما سمتها "مماطلة من قبل الجهات السعودية" في الاستجابة لطلبها المتكرر بتفتيش القنصلية وبيت القنصل.

الموقف السعودي:

بدوره أمر العاهل السعودي الملك سلمان النائب العام السعودي بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في الوقت الذي استعد فيه فريق تركي سعودي مشترك لتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول حيث شوهد خاشقجي لآخر مرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

مسؤول سعودي، غير مصرح له بالحديث علنا، قال لـ "رويترز": "أمر الملك النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول".

المسؤول قال حين سئل عن الموعد الذي قد يصدر النائب العام فيه بيانا عن التحقيق "إنه صدرت إليه تعليمات بالعمل بسرعة".

تطورات التحقيق: