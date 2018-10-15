ترمب: مارقون ربما قتلوا خاشقجي والملك سلمان نفى علمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترمب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.

التفاصيل:

ترمب قال إنه لا يريد تخمين ما يدور بخلد العاهل السعودي الملك سلمان، مضيفا "لكن بدا لي أن قتلة مارقين ربما وراء ما حدث لخاشقجي".

نقل ترمب عن الملك سلمان قوله إن السلطات السعودية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التركية للبحث عن إجابات بشأن اختفاء خاشقجي.

أشار ترمب إلى أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو على الفور إلى السعودية، للقاء العاهل السعودي، وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن بومبيو قد يتوجه إلى دول أخرى إذا اقتضت الضرورة.

ترمب كرر للصحفيين أن نفي العاهل السعودي علمه بما جرى لخاشقجي كان قوياً.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018

بيان الخارجية الأمريكية

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيسافر إلى الرياض (الاثنين).

المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت قالت في بيان "الرئيس دعا إلى تحقيق فوري وعلني في اختفاء جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست".

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