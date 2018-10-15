البث الحي
سياسة

ترمب: مارقون ربما قتلوا خاشقجي والملك سلمان نفى علمه

ترمب: تحدثت للتو إلى الملك سلمان الذي نفى أي معرفة له بما حدث لخاشقجي
ترمب: تحدثت للتو إلى الملك سلمان الذي نفى أي معرفة له بما حدث لخاشقجي
15/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترمب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.

التفاصيل:
  • ترمب قال إنه لا يريد تخمين ما يدور بخلد العاهل السعودي الملك سلمان، مضيفا "لكن بدا لي أن قتلة مارقين ربما وراء ما حدث لخاشقجي".
  • نقل ترمب عن الملك سلمان قوله إن السلطات السعودية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التركية للبحث عن إجابات بشأن اختفاء خاشقجي.
  • أشار ترمب إلى أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو على الفور إلى السعودية، للقاء العاهل السعودي، وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن بومبيو قد يتوجه إلى دول أخرى إذا اقتضت الضرورة.
  • ترمب كرر للصحفيين أن نفي العاهل السعودي علمه بما جرى لخاشقجي كان قوياً.

بيان الخارجية الأمريكية

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيسافر إلى الرياض (الاثنين).

  • المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت قالت في بيان "الرئيس دعا إلى تحقيق فوري وعلني في اختفاء جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست".
خلفية
  • اختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب الرياض بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.
  • ترمب، توعد السعودية بـ "عقاب شديد" إذا ما ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي، وهو ما رفضته الرياض بشكل تام واعتبرته "محاولة للنيل منها" وأكدت أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر. 
  • عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوربي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)