ترمب: مارقون ربما قتلوا خاشقجي والملك سلمان نفى علمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترمب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.

التفاصيل:

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018