ترمب: مارقون ربما قتلوا خاشقجي والملك سلمان نفى علمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.
وأضاف ترمب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن العاهل السعودي نفى أية معرفة له بما حدث للمواطن السعودي.
التفاصيل:
- ترمب قال إنه لا يريد تخمين ما يدور بخلد العاهل السعودي الملك سلمان، مضيفا "لكن بدا لي أن قتلة مارقين ربما وراء ما حدث لخاشقجي".
- نقل ترمب عن الملك سلمان قوله إن السلطات السعودية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التركية للبحث عن إجابات بشأن اختفاء خاشقجي.
- أشار ترمب إلى أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو على الفور إلى السعودية، للقاء العاهل السعودي، وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن بومبيو قد يتوجه إلى دول أخرى إذا اقتضت الضرورة.
- ترمب كرر للصحفيين أن نفي العاهل السعودي علمه بما جرى لخاشقجي كان قوياً.
بيان الخارجية الأمريكية
بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيسافر إلى الرياض (الاثنين).
- المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت قالت في بيان "الرئيس دعا إلى تحقيق فوري وعلني في اختفاء جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست".
خلفية
- اختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب الرياض بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.
- ترمب، توعد السعودية بـ "عقاب شديد" إذا ما ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي، وهو ما رفضته الرياض بشكل تام واعتبرته "محاولة للنيل منها" وأكدت أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر.
- عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوربي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها.