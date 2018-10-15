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سياسة

الملك سلمان يأمر النائب العام بفتح تحقيق في قضية خاشقجي

جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
15/10/2018

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي اليوم (الإثنين) أن العاهل السعودي الملك سلمان أمرالنائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول لرويترز: "أن الملك أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول".

وفي سياق متصل أفاد مراسل الجزيرة في إسطنبول أن فريق تحقيق تركياً-سعودياً مشتركا سيدخل لمعاينة مبنى القنصلية السعودية بعد ظهر اليوم الإثنين.

أبرز التطورات وفق مراسل الجزيرة:
  • فريق سعودي دخل بالفعل إلى مبنى القنصلية بانتظار وصول المحققين الأتراك.
  • مكتب مدعي عام إسطنبول سيقوم بتفتيش القنصلية السعودية بعد ظهر اليوم.
  • الخطوة تأتي ضمن التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ويأتي هذا التطور بعد أن شكت جهات التحقيق التركية مما سمتها "مماطلة من قبل الجهات السعودية" في الاستجابة لطلبها المتكرر بتفتيش القنصلية وبيت القنصل.

اتصال سعودي تركي:
  • كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت الأحد إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
  • شكر العاهل السعودي، خلال اتصاله، الرئيس التركي على ترحيبه بمقترح السعودية تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء جمال خاشقجي.
  • العاهل السعودي أكد حرص الرياض على علاقاتها بشقيقتها تركيا؛ وقال إنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقات.
  • وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فإن أردوغان أكد حرصه على متانة وتعزيز وتطوير العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين.
  • مصادر في الرئاسة التركية قالت إن أردوغان ناقش، خلال الاتصال، مع العاهل السعودي مسألة كشف ملابسات حادثة اختفاء جمال خاشقجي.
اختفاء جمال خاشقجي:

اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واتهمت مصادر أمنية تركية "وفقا لرويترز" فريقا سعوديا مكونا من 15 شخصا بقتله داخل القنصلية، وهو اتهام تنفيه السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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