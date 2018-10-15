الملك سلمان: لن ينال أحد من صلابة العلاقة مع تركيا

أعلنت الرئاسة التركية، مساء (الأحد)، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان.

أبرز ما قاله العاهل السعودي للرئيس أردوغان بحسب وكالة الأنباء السعودية:

شكر الرئيس أردوغان على ترحيبه بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك في اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

أكد حرص المملكة على علاقتها مع تركيا.

العاهل السعودي أكد أنه لن ينال أحد من صلابة العلاقة بين البلدين.

بحث الجانبان مسألة كشف ملابسات اختفاء خاشقجي

رد أردوغان:

ثمّن العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.

أكد حرصه على تعزيز العلاقات مع السعودية.

اختفاء خاشقجي:

اختفى الكاتب الصحفي البارز جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسنطبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

قالت مصادر أمنية تركية لوكالة رويترز إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية ولكن لا يوجد تأكيد رسمي تركي حتى الآن حول مصير خاشقجي.

السلطات السعودية تنفي هذه الأخبار وتقول بإنّها "لا أساس لها" من الصحّة.

توالت ردود الفعل الدولية المطالبة للسلطات السعودية بالكشف عن مصير خاشقجي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توعد بفرض عقوبات على السعودية حال ثبت أنها تورطت في مقتل خاشقجي.

من هو جمال خاشقجي؟