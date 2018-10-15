الإمارات تحاكم بريطانياً بتهمة التجسس

أكدت الإمارات، الاثنين، أنها تحاكم رجلا بريطانيا بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية" بعد أيام من إعراب بريطانيا عن قلقها الشديد على مصيره.

التفاصيل:

وسائل إعلام إماراتية نقلت عن النائب العام حمد سيف الشامسي، تأكيده أن ماثيو هيدجيز، يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

الشامسي: هيدجيز أحيل إلى المحاكمة "بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة".

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال الأسبوع الماضي إنه "قلق للغاية" على مصير هيدجيز.

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