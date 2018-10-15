الإمارات تحاكم بريطانياً بتهمة التجسس

أكدت الإمارات، الاثنين، أنها تحاكم رجلا بريطانيا بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية" بعد أيام من إعراب بريطانيا عن قلقها الشديد على مصيره.
التفاصيل:
- وسائل إعلام إماراتية نقلت عن النائب العام حمد سيف الشامسي، تأكيده أن ماثيو هيدجيز، يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".
- الشامسي: هيدجيز أحيل إلى المحاكمة "بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة".
- وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال الأسبوع الماضي إنه "قلق للغاية" على مصير هيدجيز.
ما القصة؟
- في الخامس من مايو/أيار الماضي أوقف الطالب ماثيو هيدجيز (31 عاما) في مطار دبي. وهو طالب دكتوراه يقوم ببحث عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الثورات العربية.
- حسب النائب العام، فإن هيدجيز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".
- دانييلا تيجادا زوجة هيدجيز، التي زارته مرة واحدة وتحدثت إليه هاتفيا عدة مرات، قالت لـوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي "إنه غير مذنب بأي شيء. لم يكن يفعل سوى بحث أكاديمي".
- عقب تقارير في الإعلام البريطاني بأنه متهم بالتجسس، أوضحت تيجادا أنه كان يستقي معلوماته فقط من المصادر المعروفة.
- تيجادا: "لم يكشف أي شيء سري" مضيفة أنه عاش في الإمارات "عدة سنوات" قبل أن يعود إلى بريطانيا في 2015.
- بحسب موقع جامعة درم، يدرس هيدجز للحصول على درجة الدكتوراه في كلية العلاقات الحكومية والدولية وتتضمن مجالات بحثه العلاقات المدنية العسكرية والاقتصاد السياسي وشؤون القبائل.
- هيدجز شارك العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.