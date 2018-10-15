الأناضول: إدخال كميات من مستلزمات التنظيف إلى القنصلية السعودية بإسطنبول

قالت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا إن كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف أُدخلت اليوم الإثنين إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

التفاصيل حسب وكالة الأناضول:

رصدت كاميرات الصحفيين الموجودون أمام القنصلية إحضار العاملين بالقنصلية كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف، كانوا يحملونها على عربة يدوية خلال ساعات الظهيرة.

كانت القنصلية السعودية قد استقبلت عددا من الأشخاص في عطلتها الرسمية إضافة إلى خروج 9 أشخاص من القنصلية وفي أيديهم 3 حقائب.

لقاء تركي سعودي:

التقى مسؤولون سعوديون وأتراك (الإثنين) في مديرية أمن إسطنبول، للتحقيق في مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

في وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أنه من المخطط إجراء تفتيش مشترك مساء اليوم، في القنصلية السعودية بإسطنبول في إطار التحقيقات المتواصلة حول مصير خاشقجي.

مطالبات دولية للكشف عن مصير خاشقجي:

انضمت إسبانيا إلى غيرها من الدول الغربية لمطالبة السلطات السعودية بالكشف عن مصير الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

إيزابيل ثيلا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية قالت إن بلادها طالبت بتحقيق عاجل في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

طالب عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوربي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي.

اختفاء جمال خاشقجي: