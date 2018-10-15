أكبر حاملة طائرات أمريكية تصل إلى ميناء الدوحة

قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس "إل إتش دي-2" التابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء الدوحة في زيارة محددة مسبقا.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع القطرية:

تأتي زيارة حاملة الطائرات "إيسكس" إلى الدوحة "في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

حاملة الطائرات "إيسكس" هي أكبر سفينة أمريكية على الإطلاق.

يوجد على متن حاملة الطائرات أعضاء وحدة الاستطلاع الـ 13 التابعة للبحرية الأمريكية.

وحدة الاستطلاع تتألف من قرابة ألف و600 عنصر من إجمالي ثلاثة آلاف عنصر على متن السفينة.

سرب هجوم مقاتلات البحرية 211 بوحدة الاستطلاع المتواجد على متن الحاملة "إيسكس" هو "أول قوة تابعة للقوات البحرية الأمريكية وقوات المارينز التي يتم تزويدها بمقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2".

مقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2" هي أحدث المقاتلات المتطورة من الجيل الخامس والتي تصل المنطقة لأول مرة.

يعيد وصول حاملة الطائرات إلى الدوحة "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وحماية الحريات وضمان تدفق النشاط التجاري".

الخطوة تمثل تعبيراً عن الصداقة ولتعميق الشراكات الثنائية.

وصول حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس «إل إتش دي-2» التابعة للبحرية الأمريكية إلى ميناء الدوحة @USEmbassyQatar @DeptofDefense pic.twitter.com/oXJiiSvt3W — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) October 14, 2018

أمن قطر وسيادتها: