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أكبر حاملة طائرات أمريكية تصل إلى ميناء الدوحة

املة الطائرات الأمريكية إيسكس "إل إتش دي-2" التابعة للبحرية الأمريكية
املة الطائرات الأمريكية إيسكس "إل إتش دي-2" التابعة للبحرية الأمريكية
15/10/2018

قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس "إل إتش دي-2" التابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء الدوحة في زيارة محددة مسبقا.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع القطرية:
  • تأتي زيارة حاملة الطائرات "إيسكس" إلى الدوحة "في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف. 
  • حاملة الطائرات "إيسكس" هي أكبر سفينة أمريكية على الإطلاق. 
  • يوجد على متن حاملة الطائرات أعضاء وحدة الاستطلاع الـ 13 التابعة للبحرية الأمريكية. 
  • وحدة الاستطلاع تتألف من قرابة ألف و600 عنصر من إجمالي ثلاثة آلاف عنصر على متن السفينة. 
  • سرب هجوم مقاتلات البحرية 211 بوحدة الاستطلاع المتواجد على متن الحاملة "إيسكس" هو "أول قوة تابعة للقوات البحرية الأمريكية وقوات المارينز التي يتم تزويدها بمقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2". 
  • مقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2" هي أحدث المقاتلات المتطورة من الجيل الخامس والتي تصل المنطقة لأول مرة. 
  • يعيد وصول حاملة الطائرات إلى الدوحة "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وحماية الحريات وضمان تدفق النشاط التجاري".
  • الخطوة تمثل تعبيراً عن الصداقة ولتعميق الشراكات الثنائية. 

أمن قطر وسيادتها:
  • كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت استعداها للعمل مع قطر لردع أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
  • الإعلان الأمريكي جاء بعد التوقيع على إعلان مشترك بشأن التعاون الأمني بين البلدين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
المصدر : وكالات
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