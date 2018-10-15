أكبر حاملة طائرات أمريكية تصل إلى ميناء الدوحة

قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس "إل إتش دي-2" التابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء الدوحة في زيارة محددة مسبقا.
أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع القطرية:
- تأتي زيارة حاملة الطائرات "إيسكس" إلى الدوحة "في إطار التعاون العسكري المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
- حاملة الطائرات "إيسكس" هي أكبر سفينة أمريكية على الإطلاق.
- يوجد على متن حاملة الطائرات أعضاء وحدة الاستطلاع الـ 13 التابعة للبحرية الأمريكية.
- وحدة الاستطلاع تتألف من قرابة ألف و600 عنصر من إجمالي ثلاثة آلاف عنصر على متن السفينة.
- سرب هجوم مقاتلات البحرية 211 بوحدة الاستطلاع المتواجد على متن الحاملة "إيسكس" هو "أول قوة تابعة للقوات البحرية الأمريكية وقوات المارينز التي يتم تزويدها بمقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2".
- مقاتلات "إف-35 بي لايتننغ 2" هي أحدث المقاتلات المتطورة من الجيل الخامس والتي تصل المنطقة لأول مرة.
- يعيد وصول حاملة الطائرات إلى الدوحة "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وحماية الحريات وضمان تدفق النشاط التجاري".
- الخطوة تمثل تعبيراً عن الصداقة ولتعميق الشراكات الثنائية.
أمن قطر وسيادتها:
- كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت استعداها للعمل مع قطر لردع أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
- الإعلان الأمريكي جاء بعد التوقيع على إعلان مشترك بشأن التعاون الأمني بين البلدين في يناير/ كانون الثاني الماضي.